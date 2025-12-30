Kemer'in dev oteli satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hazine mülkiyetinde bulunan ve kayyum yoluyla yönetilen stratejik varlıkları özelleştirmeye hazırlanıyor.

Resmi Gazete’de yer alan ilanlara göre; Antalya ve İzmir’in gözde turizm tesisleri ile sanayi sektörünün önemli oyuncularından Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ ihale masasına yatırılıyor. Halk, kamu elindeki bu devasa değerlerin kime ve hangi şartlarla devredileceğini merakla bekliyor.

SANAYİ DEVİ İÇİN 3,8 MİLYAR TL’LİK BEDEL

Hazine kontrolünde faaliyet gösteren Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin tamamı satışa sunuldu. Her birinin nominal değeri 1 TL olan 50 milyon adet hisse için belirlenen başlangıç bedeli 3 milyar 800 milyon TL oldu.

İhaleye katılmak isteyenlerin 200 milyon TL teminat yatırması gerekirken, son teklif verme günü 23 Şubat olarak duyuruldu. Dev sanayi kuruluşunun kaderi 24 Şubat’taki ihalede netleşecek.

ANTALYA VE İZMİR’DEKİ TURİZM KALELERİ ELDEN ÇIKARILIYOR

TMSF’nin satış listesindeki en yüksek bedelli varlık ise Antalya Kemer’deki Tekirova Otel oldu. Kayyum yönetimindeki bu tesis için 5 milyar 950 milyon TL muhammen bedel biçildi. Bu dev satış için takvim 18 Şubat’ı işaret ediyor.

Öte yandan, İzmir Seferihisar’da bulunan Royal Teos Otel de benzer bir kaderi paylaşıyor. Prs Otelcilik Turizm bünyesinde bulunan ve 4 milyar 600 milyon TL değer biçilen otel, 11 Şubat tarihinde ihaleye çıkacak. Milyonlar, birikimleriyle kurulan veya kamuya geçen bu dev tesislerin satışından elde edilecek gelirin hayat pahalılığına çare olup olmayacağını sorguluyor.