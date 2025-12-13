Son Dakika | Habertürk satıldı mı? TMSF'den açıklama

Son Dakika | Habertürk satıldı mı? TMSF'den açıklama
Yayınlanma:
Son dakika... TMSF, el konulduktan sonra yönetimini devraldığı Habertürk'ü sattı iddialarına yanıt verdi. TMSF, "Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Can-Ciner holdinglere yönelik soruşturma kapsamında el konulan Habertürk'ün satışa çıktığı iddia edildi.

Yönetimine kayyum atayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iddiaya ilişkin açıklama yaptı. TMSF, iddianın asılsız olduğunu açıkladı.

"ASILSIZDIR"

O spikerden grup seks itirafı! Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu ile de suçladıO spikerden grup seks itirafı! Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu ile de suçladı

TMSF, kendi resmi sitesindeki satış ilanları dışındaki bilgilere itibar edilmesi gerektiğini vurguladı. TMSF'nin "Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır" başlıklı açıklaması şöyle:

"Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.

TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

TMSF ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir.
Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Türkiye
Erbakan İmralı Süreci'ndeki af tartışmaları için referandum istedi
Erbakan İmralı Süreci'ndeki af tartışmaları için referandum istedi
Güllü'nün kızı 'atacağım camdan' sözünü kabul etti: 'Ama yüzük içindi' dedi
Güllü'nün kızı 'atacağım camdan' sözünü kabul etti: 'Ama yüzük içindi' dedi
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu dönem neticeye bağlanacak
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu dönem neticeye bağlanacak