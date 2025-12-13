Son Dakika | Habertürk satıldı mı? TMSF'den açıklama

Can-Ciner holdinglere yönelik soruşturma kapsamında el konulan Habertürk'ün satışa çıktığı iddia edildi.

Yönetimine kayyum atayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iddiaya ilişkin açıklama yaptı. TMSF, iddianın asılsız olduğunu açıkladı.

TMSF, kendi resmi sitesindeki satış ilanları dışındaki bilgilere itibar edilmesi gerektiğini vurguladı. TMSF'nin "Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır" başlıklı açıklaması şöyle:

"Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.



TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

TMSF ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."