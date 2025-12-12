Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2

Uyguladığı katı ve yıkıcı ambargo ile halktv.com.tr'nin haberlerini görünmez hale getiren, trafiğimizi yüzde 80 oranında düşüren Google'ın emeğimize nasıl çöktüğünü yeni bir delille bir kez daha ifşa ediyoruz. Ama önce büyük Halk TV ailesine bir teşekkür borcumuz var...

Google'ın halktv.com.tr'ye uyguladığı ambargo tüm şiddetiyle sürüyor. Halktv.com.tr'nin haberleri sıralamada en arkalara atılıyor, bizim özel haberlerimiz o haberlerimizi alıntılayan siteler üzerinden vitrine çıkarılıyor.

Bunları sizlere çokça anlattık ve delillerini de gösterdik. Sizlerden bu ambargoyu kırmak için bize destek olmanızı istedik.

DOĞRUDAN OKUR TRAFİĞİMİZDE BÜYÜK ARTIŞ

Haberleri doğrudan bizim sitemize girerek okumanızı, telefonlarınıza uygulamamızı indirmenizi ve bildirimleri açmanızı istemiştik.

Tam bu noktada sizlere büyük bir teşekkür borcumuz var.

Bu çağrıyı yaptığımızdan beri, sitemize doğrudan girenlerin sayısı yüzde 120 oranında arttı. Dolayısıyla katı ve yıkıcı Google ambargosuna rağmen okur trafiğimiz yükseldi.

Tüm ekip olarak bizi yalnız bırakmayan okurumuza teşekkür ediyoruz.

Yalnız olmadığımızı biliyorduk, bir kez daha kanıtladınız.

Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çağrımıza uyarak bize destek olan okurlarımıza teşekkür etti.

İŞTE İKİNCİ İFŞA: HABER BİZİM, ÖDÜL KOPYALAYANLARIN

Ve Google'ın emeğimize nasıl çöktüğü konusu... İki gün önce Bahadır Özgür'ün köşe yazısı üzerinden bir örnek vermiştim. Özgür'ün köşe yazısı, o yazıyı alıntılayan internet sitesi üzerinden vitrine çıkarılmıştı. Yani bizim haberimiz üzerinden tüm okur bir başka siteye yönlendirilmişti.

O haberi buraya ekliyorum:

Google'ın emeğimize nasıl çöktüğünü delilleriyle ifşa ediyoruz! Varan 1Google'ın emeğimize nasıl çöktüğünü delilleriyle ifşa ediyoruz! Varan 1

Bugün yine tartışmaya meydan vermeyecek bir örneğimiz var.

Halktv.com.tr'nin özel haberleriyle sık sık gündem yaratan muhabiri Cengiz Karagöz, dün çok önemli bir haber kaleme aldı. O haberde, Özlem Çerçioğlu'nun aile şirketinin AKP'ye geçişiyle atağa kalktığı, hatta seri üretime başlayacağı yazıyordu.

CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Çerçioğlu'nun aile şirketinden yeni fabrika hamlesi: Seri üretime başlayacak!CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Çerçioğlu'nun aile şirketinden yeni fabrika hamlesi: Seri üretime başlayacak!

Haberin linkini tıklarsanız, hangi gün, hangi saatte girdiğini görebilirsiniz. 11 Aralık saat 10:48'de girdiğimiz haber, biz girdikten sonra birçok site tarafından alıntılandı. Ve tümünde, bizden daha çok okundu.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi, Birgün, T24 ve Oda TV, bizim haberimizle en çok okunanlar arasına girdi. Dahası, yine bizim haberi alıntılayan Sözcü, o haberle keşfet kategorisine alındı. Yani vitrine çıkarıldı.

Yani bir kez daha özel ve özgün içerik değil kopya haber ödüllendirildi.

google-ispat2.jpg

Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız varGoogle sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var

Yukarıda linkini paylaştığım çağrımızın üzerinden yaklaşık 10 gün geçti. Yazının başında aktardığım gibi doğrudan sitemize giren okur sayısında büyük bir artış var.

Bu vesileyle çağrımızı yineliyoruz:

Emeğimize çöken, bize katı ve yıkıcı bir ambargo uygulayan Google terörüyle mücadelemize omuz vermek için haberleri doğrudan bizim sitemize girerek okuyabilirsiniz.

Ya da uygulamamızı indirip bildirimleri açabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarımızı takibe alabilirsiniz.

Biliyoruz, biz bize yeteriz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

