Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var

İnternet medyasının küresel devi Google, farklı algoritma düzenlemeleri ve gerekçelerle, çok uzun süredir Halk TV’ye katı bir sansür uyguluyor.

Haberlerimiz ne Google News, ne de Keşfet vitrinlerine alınmıyor, sıralamada gerilere atılıyor.

GOOGLE’DAN YANIT YOK!

Şimdiye dek Google ile defalarca iletişim kurduk, nedenlerini sorduk ancak bir kez bile tatmin edici bir yanıt alamadık.

“Haberlerinizin Google kriterlerine uyduğundan emin olun” diye özetlenecek yanıtların ise, sürekli öne çıkarılan sitelere asla uygulanmadığını yüzlerce farklı örnekle kanıtladık ve bunları da kendilerine ilettik.

Türkiye'den Google'a rekor ceza

KOPYA SİTELER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Daha vahimi, bizim haberlerimizi olduğu gibi kopyalayan, fotoğrafından başlığına kadar aynı haberi yayınlayan bazı sitelerin bizden çok daha önlere çekildiğine şahit olduk.

Bunu da kendilerine aktardık ve aylardır buna da bir yanıt alamadık.

ALGORİTMA YALANI

Google’ın bu akıl almaz sansürü, “algoritma” diye pazarladığı gerekçesi nedeniyle internet medyasında çalışan çok sayıda meslektaşımız işsiz kaldı, birçok site küçüldü, hatta Gazete Duvar kapandı.

Google terörüyle kapanan Gazete Duvar'ın patronu anlattı: Hesap vermeyen küresel devin insafına kalmak

Buna rağmen Google sansürde ısrarcı ama biz de gazetecilik yapmakta, gerçekleri aktarmakta ısrarcıyız.

Bu nedenle Halk TV ailesine bir çağrımız var.

Google sansürünü ancak sizin desteğinizle aşabiliriz.

Bunun yolu da belli..

İnternette haber okumak için doğrudan halktv.com.tr’ye ulaşın.

Telefonunuza Halk TV uygulamasını indirin ve bildirimleri açın.

Yalnız olmadığımızı biliyoruz çünkü siz de yalnız değilsiniz.

Biz bize yeteriz.