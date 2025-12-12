Bakanlık 250 personel alacak: Başvuru tarihi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) 9-18 Mart 2026 döneminde yapılacak.

GİRİŞ SINAVININ TARİHİ VE UYGULAMA ŞEKLİ

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 11-12 Nisan 2026'da, mühendislik fakülteleri mezunları için de test usulünde 11 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bu sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saatleri en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak.

İlanda, sınava başvuru şartları, sınavın şekli ve konularına ilişkin detaylar da yer alıyor.

Kaynak:AA

