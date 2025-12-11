Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz

Türkiye, Aralık ayıyla beraber soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Tüm yurtta sıcaklıklar sert bir şekilde düşerken, doğu illerinde ve yüksek kesimlerde kar yağışları etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı şehirlerde ve kırsal bölgelerde soba, kalorifer ve diğer ısıtma cihazları kullanılmaya başlandı.

Kahramanmaraş'ta soba faciası: Dumandan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, kış aylarında soba kullanımının artması ile karbonmonoksit kaynaklı zehirlenme vakalarında artış olabileceğini belirterek, "Kış aylarında kullandığımız sobaların hem yakıt sistemlerini hem de baca sistemlerini kontrol etmemiz lazım. Tabii ki sobaların yanında şofbenler, nargile kullanılan alanlar, jeneratörler, bunların da sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Karaaslan yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

"Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle ülkemizde sobalardaki yanan yakıtlar nedeniyle uygun şekilde sobaların yanmaması ya da bacalarının çekmemesi sonucu karbonmonoksit dediğimiz zehirli bir gaz oluşuyor. Eğer farkına varılmazsa sobanın kullanıldığı odada uyuyan insanları etkileyerek ölümüne neden olabiliyor. Bunun için özellikle kış aylarında kullandığımız sobaların hem yakıt sistemlerini hem de baca sistemlerini kontrol etmemiz lazım. Sobaların yanında şofbenler, nargile kullanılan alanlar, jeneratörler, bunların da sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.

Malatya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen işçi yaşamını yitirdi

"KOKUSUZ OLDUĞU İÇİN ZEHİRLENDİĞİNİ FARK EDEMİYOR"

Karbonmonoksit dediğimiz olay yakıtın iyi yanmaması sonucu oluşuyor. Böylece karbonmonoksit kan hemoglobine bağlanarak oksijen taşınımını engelliyor. Oksijen kanda taşınmadığı zaman hayati bir durum söz konusu oluyor. Hayati önemi olan organlar, başta kalp olmak üzere, bütün vücut organları etkilenip kişide bu etkilenme sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, halsizlik gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Kişi renksiz, tatsız, kokusuz olduğu için zehirlendiğini de fark edemiyor."

"HAVALANDIRMANIN İYİ YAPILMASI LAZIM"

Alınması gereken önlemleri sıralayan Karaaslan şöyle konuştu:

"Gerekli tedbirlerin alınması lazım. Soba sistemlerinin, kombi sistemlerinin, jeneratör sistemlerinin, baca sistemlerinin kontrol edilmesi lazım. Havalandırmanın iyi yapılması lazım. Öncelikle tedbir almak ve önlemek lazım. Ancak bir şekilde maruziyete neden olduktan sonra o ortamın süratle havalandırılması gerekir. Sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi gerekir. Gerektiğinde hiperbarik oksijen dediğimiz tedaviyle hastaların tedavi edilmesi gerekir. Yoksa gerçekten çok zehirli olan bu gaz nedeniyle maalesef çok sık ölümler yaşanmaktadır."