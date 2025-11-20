Kahramanmaraş'ta soba faciası: Dumandan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta soba faciası: Dumandan zehirlenen çift hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Musa Koyun ve Esme Koyun çifti yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, kendilerinden haber alamayan yakınları tarafından evde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı kırsal Eskiköy Mahallesi'nde üzücü bir olay yaşandı. Evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca çift hayatını kaybetti.

Musa Koyun ve Esme Koyun'dan uzun süre haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Evde çiftin hareketsiz yattığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

TALİHSİZ ÇİFT HAYATLARINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Musa Koyun ve Esme Koyun'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiklerini tespit etti.

Emekli öğretmeni döverek öldürmüştü: Trafik canisinin ifadesi ortaya çıktıEmekli öğretmeni döverek öldürmüştü: Trafik canisinin ifadesi ortaya çıktı

Çiftin cansız bedenleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi için Nurhak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

