Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yayınlanma:
Afyonkarahisar'da 3 farklı suç dosyasından hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.C., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini sağlamak ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, 3 farklı dosyadan toplamda 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan ve uzun süredir firari olan A.C.'nin kent merkezindeki adresi tespit edildi. Şüphelinin ayrıca kesinleşmiş 169 bin 660 lira adli para cezası borcu olduğu da kayıtlara geçti.

YAKALANAN HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen titiz operasyonla kıskıvrak yakalanan A.C., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyedeki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezasını çekmek üzere Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

