Kamyonun altında kalan motosikletli genç yaşamını yitirdi

Kütahya'da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir üniversite öğrencisinin hayatına mal oldu. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Bolat idaresindeki 43 ADM 634 plakalı motosiklet, Andız Mahallesi mevkisinde İ.B. yönetimindeki 43 ADA 316 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Bolat, kamyonun altına girerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kamyonun altından güçlükle çıkarılan genç, ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine nakledildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Eyüp Bolat, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon sürücüsü İ.B.'nin ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.