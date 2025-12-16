Rusya'da okulda bıçaklı saldırı! 10 yaşındaki çocuk öldü

Yayınlanma:
Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Odintsovo ilçesinde bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda, 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo ilçesinde bu sabah saatlerinde bir okul binası içerisinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, yine reşit olmadığı belirtilen bir öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebeple bir başka öğrenciye ve okulun güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan 10 yaşındaki öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Saldırganı durdurmaya çalışan ve bu sırada yaralanan güvenlik görevlisi ise tedavi altına alındı. Rus güvenlik birimleri, saldırgan öğrenciyi kontrol altına alırken, olayın arka planını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Okulda eğitime ara verilirken, trajedinin yaşandığı bölgede ailelerin ve öğrencilerin büyük şok yaşadığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya
