Rusya DW'yi 'istenmeyen kuruluş' ilan etti!

Rusya DW'yi 'istenmeyen kuruluş' ilan etti!
Yayınlanma:
Rusya, Almanya merkezli Deutsche Welle'yi "“istenmeyen kuruluş" ilan etti. Deutsche Welle'nin Rusya’da yayın yapması Şubat 2022’de yasaklanmıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı, Almanya’nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle’yi (DW) “istenmeyen kuruluş” olarak tanımladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan ve ülkede faaliyetleri yasaklanan ya da sınırlandırılan kuruluşların yer aldığı listeye DW’nin de eklendiği görüldü.

Bu kapsamda, “istenmeyen kuruluş” ilan edilen kurumların Rusya içinde faaliyet yürütmesi, yayın yapması ya da bu kuruluşlarla iş birliği yapılması çeşitli yaptırımlara konu olabiliyor.

"ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT"

Rusya’da ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle bazı kuruluşlar söz konusu listeye eklenirken, bu kuruluşlarla işbirliği yapanlara idari ceza verilebiliyor.

2022'DE YAYIN YAPMASI YASAKLANMIŞTI

DW’nin Rusya’da yayın yapması Şubat 2022’de yasaklanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

