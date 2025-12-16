Zelenski: Ruslar ölülerini saymaz ama kaybettikleri parayı sayar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenaski, Rusya'nın dondurulmış varlıklarının Ukrayna için kullanılması gerektiğini ifade etti. Hollanda Parlamentosu'nda konuşan Zelenski, "Ruslar ölülerini saymaz ama kaybettikleri her dolar ve avroyu sayarlar" dedi.

Amaçlarının yalnızca savaşı bitirmek olmadığını ifade eden Zelenski, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kalıcı hale gelmesi için de çabaladıklarını belirtti.

Ukrayna meclisinde gerginlik: Kadın vekile saldırdı

ZELENSKI RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLARIN KALICI HALE GELMESİNİ AMAÇLIYOR

Amaçlarının, Rusya'nın bir daha savaş başlatma fırsatı bulamaması olduğunu belirten Zelenski, "Bu aynı zamanda Rusya'nın nihayet hukukun üstünlüğüyle yaşamayı öğrenmesini sağlamakla da ilgilidir. Ve bu ancak gerçek bir hesap verebilirlik varsa, saldırganın cezalandırılması kaçınılmaz hale gelirse işe yarayacaktır" ifadelerini kullandı.

Şu anda Avrupalı liderlerin masasında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin kritik bir karar olduğunu hatırlatan Zelenski, bu varlıkların çoğunun Avrupa'da bulunduğuna dikkat çekti.

Zelenski, bu fonların Rus saldırganlığına karşı kullanılması gerektiğini savunarak, "Bu Rus varlıkları, Rusya'nın kendi saldırganlığına karşı savunma amacıyla tam olarak kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Saldırgan bedelini ödemelidir. Bu aynı zamanda adaletin, Rusya'nın gerçekten hissedeceği bir şekilde tesis edilmesiyle de ilgilidir" diye konuştu.

AB’den Ukrayna vurgusu: NATO’dan vazgeçirildi güçlü güvenlik güvenceleri verilmeli

"PUTIN SADECE PARAYA İNANIYOR"

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zihniyetine dair değerlendirmelerde bulunan Zelenski, Rusya'nın paraya verdiği önemin altını çizerek, "Putin insanlara inanmıyor. O sadece güce ve paraya inanıyor. Ruslar ölülerini saymazlar ama kaybettikleri her doları ve her avroyu sayarlar. İşte bu yüzden Rus parası konusunda güçlü bir karara ihtiyaç var. Bu fonlar Rusya'ya karşı savunma için çalışmalıdır. Sizi bunu desteklemeye çağırıyorum" açıklamasında bulundu.