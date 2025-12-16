Ukrayna meclisinde gerginlik: Kadın vekile saldırdı

Rusya ile çıkan savaşın yıllardır devam etmesinin yarattığı gerginlik Ukrayna parlamentosuna sıçradı.

UKRAYNA MECLİSİNDE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Başkomutan Oleksandr Sırski'nin orduyu haydut grubuna dönüştürdüğünü öne süren Verkhovna Rada Milletvekili Maryana Bezugla parlamentoda pankartlı eylem düzenledi.

Sırski'nin istifası ve askeri reformlar talep edilen pankarta Ukrayna Yüksek Şura Üyesi Serhiy Taruta sert tepki gösterdi. Kürsüde konuşan Bezugla'ya saldıran Taruta, pankartı sökmeye çalıştı.

Taruta'nın pankarta müdahale etmesiyle ikili arasında yumruk kavga çıktı. O anlar diğer milletvekillerince kameraya alındı.

"ORDUYU KANLI BİR HAYDUT ÖGRÜTÜNE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR"

Daha önce ordunun mafyatik bir yapıya dönüştürüldüğünü belirten Bezugla, "Bu komutanlar, kendi başkomutanlarının (General Syrsky) onayıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir kısmını kanlı bir haydut örgütüne dönüştürüyorlar" demişti.