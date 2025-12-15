AB’den Ukrayna vurgusu: NATO’dan vazgeçirildi güçlü güvenlik güvenceleri verilmeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kallas, AB'nin Moskova'ya baskı uygulama ve Kiev'e daha fazla destek sağlama politikalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kallas, Ukrayna'ya desteğin hızlı şekilde sürmesi gerektiğine işaret ederek, bunun Rusya barışı reddederken Ukrayna'nın savunma ve müzakerelerde elini güçlendirmek için önemli olduğunu savundu.

"UKRAYNA'YA GÜÇLÜ GÜVENLİK GÜVENCELERİ VERİLMELİ"

"NATO üyeliğinden vazgeçmek zorunda bırakılan Ukrayna'ya güçlü güvenlik güvenceleri verilmeli." diyen AB Yüksek Temsilcisi, ancak bu şekilde Rusya'nın Ukrayna'nın işgal edilmesinin önüne geçileceğini söyledi.

Kallas, AB'nin Ukrayna'ya eğitim sağlayarak ve savunma sanayisine destek vererek elinden geleni yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

AB'nin Rusya'nın gölge filo faaliyetleri çerçevesinde her ay yaptırım kararı almaya devam edeceğini aktaran Kallas, "Güvenliğimizi tehdit edenler sonuçlarına katlanacaktır." dedi.

Kallas, AB Konseyi'nin perşembe günü düzenlenecek Liderler Zirvesi'nde 2026-2027 yılı için Ukrayna fonları üzerinde karara varacaklarını anımsatarak, "Ukrayna'ya destek vermek maliyetli ancak Ukrayna'nın düşmesi halinde maliyet çok daha fazla olacaktır." uyarısında bulundu.

Lahey'de yarın Rusya'nın neden olduğu savaş zararlarına ilişkin talepleri ele almak üzere bir komisyon kuracaklarını bildiren Kallas, "Komisyon, Ukrayna’ya ödenmesi gereken tazminatı inceleyecek, değerlendirecek ve karara bağlayacak. Rusya, yıktığı evlerin, okulların ve hastanelerin bedelinden kaçamayacak." diye konuştu.

Kallas, toprak tavizine ilişkin kararı sadece Ukrayna'nın verebileceğini, diğer taraftan Rusya'nın Donbas'ı ele geçirmekle kalmayacağını, daha fazlasını talep edeceğini belirterek, "Tavizler, saldırgan tarafından yapılmalıdır, kurban tarafından değil." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Suriye konusunu da ele aldıklarını aktaran Kallas, Suriye'nin hala çok büyük sınamalarla mücadele ettiğini belirtti.

Kallas, Suriye'de geçiş sürecini daha iyi desteklemek için ne yapılması gerektiğini görüştüklerine işaret ederek, Suriye'ye yönelik yaptırımları ilk AB'nin kaldırdığını anımsattı.

Yaptırımların kaldırılmasının yeterli olmadığına dikkati çeken Kallas, ekonomik refah için yatırım ve yasal sisteme güven gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, "Bakanlar, AB-Suriye Siyasi Ortaklık alanında ilerleme kaydedilmesine karar verdi. Eğer biz, Suriye'de daha etkin olmazsak, boşluğu doldurmak Rusya gibilerine kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze’deki gelişmelere de değinen Kallas, AB’nin bölgede yürüttüğü iki misyonun faaliyetlerini genişletebileceğini, bunun için İsrail’in onayının gerektiğini söyledi. Filistin Yönetimi ile insani yardım ve yeniden yapılanma konularını görüştüklerini aktaran Kallas, yardımların nereye harcandığı konusunda söz sahibi olunması gerektiğini vurguladı.

Sydney’deki saldırıya müdahale eden kişinin Müslüman olmasıyla ilgili soruya yanıt veren Kallas, “AB’de Yahudi karşıtlığına da İslam karşıtlığına da yer yok. Teröristler bireylerdir, her dinden ve her kökenden olabilirler.” dedi.