Ukrayna Karadeniz'de Rus petrol tankerini vurdu

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Ukrayna, insansız deniz araçlarıyla Rusya'nın ‘gölge filosuna’ ait olduğu öne sürülen petrol tankerine saldırı düzenledi. Ukrayna geçtiğimiz günlerde de Rus gemilerini hedef almıştı.

Ukrayna'dan Karadeniz'de iki gemiye saldırı: Bakanlıktan açıklama

Trabzon'un ardından şimdi de Artvin'de görüldü: Balıkçılar insansız deniz aracı buldu!

İNSANSIZ DENİZ ARACIYLA VURDU

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması’nın, Karadeniz'de Rusya'nın ‘gölge filosuna’ ait olduğu öne sürülen bir petrol tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

TANKER BÜYÜK HASAR ALDI

Komorlar bayraklı ‘Dashan’ isimli petrol tankerinin, Rusya'nın Novorossiysk liman terminaline doğru seyrettiği kaydedildi. Saldırı sonucu patlamaların yaşandığı tankerde, büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.