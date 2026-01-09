Trump: Kolombiya Başkanı Petro ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce tehdit ettiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Şubat ayının ilk haftasında görüşmek istediğini belirtti.

Görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten Trump, "Bu görüşmenin Kolombiya ve ABD için çok iyi sonuçlanacağından eminim" dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro

"PETRO İLE GÖRÜŞMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı şunlara yer verdi: