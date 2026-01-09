Trump: Kolombiya Başkanı Petro ile görüşmek için sabırsızlanıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini de açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce tehdit ettiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Şubat ayının ilk haftasında görüşmek istediğini belirtti.
Görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten Trump, "Bu görüşmenin Kolombiya ve ABD için çok iyi sonuçlanacağından eminim" dedi.
"PETRO İLE GÖRÜŞMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı şunlara yer verdi:
- "Şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray'da Kolombiya Başkanı Gustavo Petro ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu görüşmenin Kolombiya ve ABD için çok iyi sonuçlanacağından eminim; ancak kokain ve diğer uyuşturucuların Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi DURDURULMALIDIR. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"