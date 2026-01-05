Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'işgal' resti! "Silahları yeniden elime alırım"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu bir operasyonla tutuklamasının ardından gözünü Kolombiya’ya çevirmesi, Bogota-Washington hattında ipleri kopardı. Trump'ın, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "kokain üretmekle" suçlaması ve Venezuela benzeri bir operasyonla tehdit etmesi üzerine Petro'dan tarihi bir rest geldi.

X hesabından açıklama yapan Petro, Trump'ın tehditlerinin "yasadışı" olduğunu vurgulayarak, Amerikan güçleri tarafından tutuklanması halinde "halk jaguarının serbest kalacağı" (büyük bir halk ayaklanmasının başlayacağı) uyarısında bulundu.

"HASTA ADAM" VE KOKAİN SUÇLAMASI

Gerilim, Donald Trump’ın Air Force One uçağında gazetecilere verdiği demeçle tırmandı. Venezuela gibi Kolombiya’nın da "çok hasta" olduğunu iddia eden Trump, Petro’yu kastederek, "Ülke, kokain üretip ABD'ye satmaktan hoşlanan hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Ve bunu daha fazla yapamayacak" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Bu, Kolombiya'da da Venezuela'dakine benzer bir ABD operasyonu olacağı anlamına mı geliyor?" sorusuna Trump, "Bu kulağa hoş geliyor" yanıtını verdi. Ayrıca Florida'daki bir konuşmasında Petro'ya "k...nı kollaması" yönünde hakaretamiz uyarılarda bulundu.

"MAFYA İLE BAĞLARI OLAN POLİTİKACILARIN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

Petro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun "Başkan işbirliği yapmak istemiyor ama yetkililer istiyor" şeklindeki açıklamalarına da tepki gösterdi. Rubio’ya Kolombiya Anayasası'nı okumasını tavsiye eden Petro, şunları söyledi:

"Bilgileriniz tamamen yanlış ve mafya ile ticari veya ailevi bağları olan Kolombiyalı politikacıların çıkarlarına hizmet ediyor. Bu kişiler, kokain kaçakçılığının dünyada patlama yapması için ABD-Kolombiya ilişkilerinin kopmasını istiyor."

Petro ayrıca, "devlet aleyhine sahte bilgi üreten" bazı polis istihbarat albaylarını görevden aldığını belirterek Rubio'yu "bu yalanlara inanmaması" konusunda uyardı.

"GEREKİRSE YENİDEN SİLAHA SARILIRIM"

Eski bir "gerilla" olan ancak 1989 Barış Anlaşması ile silah bırakan Petro, ülkesinin egemenliğine yönelik tehditler karşısında geçmişine atıfta bulundu:

"Asker olmasam da savaşı ve yeraltı mücadelesini bilirim. 1989'da bir daha silaha dokunmayacağıma yemin etmiştim ama Vatan için istemediğim silahları yeniden elime alırım."

Orduya da net bir mesaj veren Petro, "ABD bayrağını Kolombiya bayrağına tercih eden her komutan, benim ve askerlerin emriyle derhal görevden alınacaktır. Anayasa, kamu gücüne halkın egemenliğini savunmayı emreder" dedi.

"HALK JAGUARI" UYARISI VE DİRENİŞ ÇAĞRISI

Petro, ABD'nin olası bir müdahalesinin veya kendisinin tutuklanmasının sonuçlarının ağır olacağını belirterek şu metaforu kullandı:

"Eğer halkımın sevdiği ve saygı duyduğu başkanı tutuklarlarsa, halk jaguarını serbest bırakırlar. Halkıma güvenim tamdır. Başkanı savunmanın yolu, ülkenin tüm belediyelerinde iktidarı ele geçirmektir. Güvenlik güçlerine emrim şudur: Halka değil, işgalciye ateş edin."

Uyuşturucuyla mücadele stratejisini savunan Petro, bombardımanların sivilleri ve çocukları hedef almaması gerektiğini, aksi takdirde binlerce köylünün dağlarda gerillaya dönüşeceğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio da Trump’ın açıklamalarını "kategorik, kesin ve net bir dille" reddetti. Açıklamaların "saldırgan, kabul edilemez ve son derece saygısız" olduğunu belirten Villavicencio, "Kolombiya sağlam bir demokrasidir. Cumhurbaşkanının onuru ve egemenliğimiz pazarlık konusu yapılamaz" dedi.

Petro daha önce de ABD'yi, Maduro ve eşi Cilia Flores'in tutuklandığı operasyon nedeniyle "bir Güney Amerika başkentini bombalayan ilk ülke" olmakla eleştirmiş ve Brezilya lideri Lula da Silva'ya ittifak çağrısında bulunmuştu.