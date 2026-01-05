Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'işgal' resti! "Silahları yeniden elime alırım"

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'işgal' resti! "Silahları yeniden elime alırım"
Yayınlanma:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik tehditlerine ve olası bir askeri müdahale imasına sert yanıt verdi. Petro, gerekirse yeniden silaha sarılacağını belirterek, kendisine yönelik herhangi bir gayrimeşru eylemde Kolombiya halkını direnişe çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu bir operasyonla tutuklamasının ardından gözünü Kolombiya’ya çevirmesi, Bogota-Washington hattında ipleri kopardı. Trump'ın, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "kokain üretmekle" suçlaması ve Venezuela benzeri bir operasyonla tehdit etmesi üzerine Petro'dan tarihi bir rest geldi.

X hesabından açıklama yapan Petro, Trump'ın tehditlerinin "yasadışı" olduğunu vurgulayarak, Amerikan güçleri tarafından tutuklanması halinde "halk jaguarının serbest kalacağı" (büyük bir halk ayaklanmasının başlayacağı) uyarısında bulundu.

ae13632dfcafc20b74fd20127158b37a.jpg

"HASTA ADAM" VE KOKAİN SUÇLAMASI

Gerilim, Donald Trump’ın Air Force One uçağında gazetecilere verdiği demeçle tırmandı. Venezuela gibi Kolombiya’nın da "çok hasta" olduğunu iddia eden Trump, Petro’yu kastederek, "Ülke, kokain üretip ABD'ye satmaktan hoşlanan hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Ve bunu daha fazla yapamayacak" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Bu, Kolombiya'da da Venezuela'dakine benzer bir ABD operasyonu olacağı anlamına mı geliyor?" sorusuna Trump, "Bu kulağa hoş geliyor" yanıtını verdi. Ayrıca Florida'daki bir konuşmasında Petro'ya "k...nı kollaması" yönünde hakaretamiz uyarılarda bulundu.

Maduro'nun nerede tutulacağı belli olduMaduro'nun nerede tutulacağı belli oldu

"MAFYA İLE BAĞLARI OLAN POLİTİKACILARIN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

Petro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun "Başkan işbirliği yapmak istemiyor ama yetkililer istiyor" şeklindeki açıklamalarına da tepki gösterdi. Rubio’ya Kolombiya Anayasası'nı okumasını tavsiye eden Petro, şunları söyledi:

"Bilgileriniz tamamen yanlış ve mafya ile ticari veya ailevi bağları olan Kolombiyalı politikacıların çıkarlarına hizmet ediyor. Bu kişiler, kokain kaçakçılığının dünyada patlama yapması için ABD-Kolombiya ilişkilerinin kopmasını istiyor."

Petro ayrıca, "devlet aleyhine sahte bilgi üreten" bazı polis istihbarat albaylarını görevden aldığını belirterek Rubio'yu "bu yalanlara inanmaması" konusunda uyardı.

aa1p8nts-img.jpg

"GEREKİRSE YENİDEN SİLAHA SARILIRIM"

Eski bir "gerilla" olan ancak 1989 Barış Anlaşması ile silah bırakan Petro, ülkesinin egemenliğine yönelik tehditler karşısında geçmişine atıfta bulundu:

"Asker olmasam da savaşı ve yeraltı mücadelesini bilirim. 1989'da bir daha silaha dokunmayacağıma yemin etmiştim ama Vatan için istemediğim silahları yeniden elime alırım."

Orduya da net bir mesaj veren Petro, "ABD bayrağını Kolombiya bayrağına tercih eden her komutan, benim ve askerlerin emriyle derhal görevden alınacaktır. Anayasa, kamu gücüne halkın egemenliğini savunmayı emreder" dedi.

"HALK JAGUARI" UYARISI VE DİRENİŞ ÇAĞRISI

Petro, ABD'nin olası bir müdahalesinin veya kendisinin tutuklanmasının sonuçlarının ağır olacağını belirterek şu metaforu kullandı:

"Eğer halkımın sevdiği ve saygı duyduğu başkanı tutuklarlarsa, halk jaguarını serbest bırakırlar. Halkıma güvenim tamdır. Başkanı savunmanın yolu, ülkenin tüm belediyelerinde iktidarı ele geçirmektir. Güvenlik güçlerine emrim şudur: Halka değil, işgalciye ateş edin."

Uyuşturucuyla mücadele stratejisini savunan Petro, bombardımanların sivilleri ve çocukları hedef almaması gerektiğini, aksi takdirde binlerce köylünün dağlarda gerillaya dönüşeceğini vurguladı.

Son Dakika | Trump'tan Kolombiya'ya darbe tehdidi ve Venezuela'ya ikinci saldırı açıklamasıSon Dakika | Trump'tan Kolombiya'ya darbe tehdidi ve Venezuela'ya ikinci saldırı açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio da Trump’ın açıklamalarını "kategorik, kesin ve net bir dille" reddetti. Açıklamaların "saldırgan, kabul edilemez ve son derece saygısız" olduğunu belirten Villavicencio, "Kolombiya sağlam bir demokrasidir. Cumhurbaşkanının onuru ve egemenliğimiz pazarlık konusu yapılamaz" dedi.

Petro daha önce de ABD'yi, Maduro ve eşi Cilia Flores'in tutuklandığı operasyon nedeniyle "bir Güney Amerika başkentini bombalayan ilk ülke" olmakla eleştirmiş ve Brezilya lideri Lula da Silva'ya ittifak çağrısında bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Dünya
Macron'un eşinin 'erkek' olduğunu iddia edenlere hapis cezası
Macron'un eşinin 'erkek' olduğunu iddia edenlere hapis cezası
The Times: Hamaney'in Moskova’ya kaçış senaryosu hazır
The Times: Hamaney'in Moskova’ya kaçış senaryosu hazır