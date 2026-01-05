Son Dakika | Trump'tan Venezuela'ya ikinci saldırı açıklaması
Yayınlanma:
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'ya yönelik ikinci bir saldırı ihtimalini değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump Venezuela operasyonunun ardından açıklama yapıyor. Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:
"Venezuela'ya ikinci bir saldırıya hazırdık ancak artık ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Venezuela uslu durmazsa ikinci bir saldırı gerçekleştireceğiz. Operasyonda yaralanan ABD askerlerinin hepsi iyi durumda."