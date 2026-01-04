Trump şimdi de Venezuela'nın yeni başkanı Rodríguez'i tehdit etti: Maduro'dan bile büyük bedel öder

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini, tüm dünyanın gözü önünde ve uluslararası hukuku ayaklar altına alarak kaçıran ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın yeni başkanı olarak atanan Delcy Rodríguez’i tehdit etti.

"MADURO’DAN BİLE DAHA BÜYÜK BEDEL ÖDER"

Delcy Rodriguez, "Venezuela'yı biz yöneteceğiz" diyen Trump'a, "Eğer Venezuela halkı ve bu ülke hakkında çok net bir şey varsa, o da asla tekrar köle olmayacağımızdır" ifadeleriyle karşılık vermişti.

Trump ise The Atlantic'e yaptığı açıklamada Rodriguez'i hedef alarak, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok büyük bir bedel ödeyecek; muhtemelen Maduro’dan bile daha büyük" dedi.

Rodríguez’in, Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan ABD saldırısını reddetmesini kabul etmeyeceğini belirten Rodriguez'in bu çıkışını Trump, "meydan okuma" olarak nitelendirdi.

"SON ÜLKE OLMAYABİLİR"

Venezuela’nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini söyleyen Trump, Venezuela’nın geleceğine ilişkin rejim değişikliği ve yeniden inşa kavramlarına yönelik yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

"Buna ister yeniden inşa deyin ister rejim değişikliği; ne derseniz deyin, şu an sahip olduklarından daha iyidir. Daha kötü olamaz."

Gerekli görmesi halinde Venezuela’da ikinci bir askeri harekât dalgası emri verebileceğinin sinyalini veren Trump, "Venezuela örneğinde yeniden inşa kötü bir şey değil" diyerek, ülkeyi "başarısız" diyerek aşağıladı.

ABD’nin Batı Yarımküre üzerindeki etkisini sürdürmesi gerektiğini savunan ve Monroe Doktrini’ni "Donroe Doktrini" olarak adlandıran ABD Başkanı, Venezuela’ya yönelik kararın yalnızca coğrafyaya dayanmadığını belirterek, "Bu bir yarımküre meselesi değil. Tek tek ülkeler meselesi" ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela’daki ABD askeri eylemlerinin Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland için ne anlama geleceğine ise başkalarının karar vereceğini söyledi. "O sırada Grönland’dan bahsetmiyordum. Ama Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için buna ihtiyacımız var" dedi.

UMDUĞUNU BULAMAYINCA TEHDİT ETTİ

Trump, Venezuela'ya yönelik saldırısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Rodríguez’in özel olarak ABD ile çalışmaya istekli olduğunu ima etmiş ve Washington’un geçici olarak Venezuela’yı "yöneteceğini" söylemişti.

Trump dün yaptığı açıklamada, "Venezuela’yı yeniden büyük yapmak için gerekli olduğunu düşündüğümüz şeyleri yapmaya temelde istekli" ifadelerini kullanmıştı.

Rodriguez ise Trump'ı yalanlayarak, Venezuela’nın "doğal kaynaklarını savunmaya hazır" olduklarını söylemiş ve ülkenin savunma makamlarının, geri dönmesini talep ettikleri Maduro’nun politikalarını uygulamaya devam edeceğini belirtmişti.

Rodríguez, "Bir daha asla koloni olmayacağız" demişti.