Venezuela'dan sonra ABD'nin hedefinde Küba var! ABD Dışişleri Bakanı Rubio açık açık tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Venezuela’ya yönelik saldırısını ve Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rubio’dan Hizbullah’la İşbirliği Suçlaması: Maduro’ya dört koldan baskı

Venezuela'ya karşı değil, uyuşturucu kartellerine karşı savaştıklarını iddia eden Rubio, ekonomik kuşatma yoluyla "ülkenin istikametini ABD'nin belirleyeceğini" söyledi.

Bakan Rubio, saldırıları savunarak, bu saldırıların devam edeceğini ifade etti.

ELLERİNDEKİ KOZU AÇIKLADI

ABC News kanalına konuşan Rubio, Venezuela petrol tankerlerine halen abluka uyguladıklarını ve bu yolla Caracas'ın ekonomik anlamda ABD'nin istemediği herhangi bir adım atamayacağını savundu.

Rubio, "Burada yönettiğimiz iş, (Venezuela'daki) bu sürecin ileride alacağı istikamettir. Tankerlere karantina uygulaması, bu konuda elimizdeki kozdur" ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA'DA ASKERİMİZ YOK"

Rubio, Venezuela'da kaç ABD askeri bulunduğu sorusuna, "ABD'nin bu ülkeye ayak basmış askerinin olmadığını" yanıtını verdi. Rubio, "Venezuela'da sahada askerimiz yok. Maduro'yu yakalamak için Venezuela'ya yaklaşık iki saatliğine asker gönderdik" dedi.

Rubio, Venezuela kaynaklı "şüpheli uyuşturucu gemileri" olduğunu iddia ettikleri gemilere saldırmaya ve yaptırım uygulanan gemilere el koymaya devam edeceklerini kaydetti.

SAVAŞ DEĞİLMİŞ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela’ya yönelik ABD saldırıları ve Maduro’yla eşinin kaçırılmasını, "Biz burada uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlerle savaşıyoruz, bu Venezuela'ya karşı bir savaş değil" diyerek savundu.

YENİ HEDEF'İ DUYURDU, AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Rubio, Trump yönetiminin bir sonraki hedefinin Küba olup olmadığı ile ilgili soruya, "Küba yönetimi büyük bir sorun. Bence başları büyük belada. Şu anda gelecekteki adımlarımızın ve politikalarımızın ne olacağı konusunda sizinle konuşmayacağım. Ancak Küba rejiminin büyük hayranı olmadığımız bir sır değil" şeklinde cevap verdi.

Rubio, CBS News kanalına verdiği mülakatta ise ABD’nin Venezuela'ya saldırılarını savunarak, "Şu anda yaptırım uygulanan petrol sevkiyatlarının karantinada olduğu bir durum var. Bu durum devam ediyor. Bu durum ABD'nin ulusal çıkarlarını uygun olmakla kalmayıp, aynı zamanda Venezuela halkı için daha iyi bir geleceğe yol açacak değişiklikler görene kadar devam edecek" ifadelerini kulandı.