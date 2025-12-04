Rubio’dan Hizbullah’la İşbirliği Suçlaması: Maduro’ya dört koldan baskı

“Kıyılarımızdan ülkemize uyuşturucu sokuyor” iddiası Venezüela’yı “şeytanlaştırmaya” yetmemiş olacak ki ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan yeni herzeler gelmeye başladı. Rubio, önceki gün Fox TV’ye yaptığı açıklamada İran ile Hizbullah'ın Venezuela'da bir dayanak noktası oluşturduğunu, bunun ABD'nin güvenlik endişelerini artırdığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyuşturucu iddiası inandırıcı olsaydı Rubio’nun ağzından bu tür bir “suçlama” duymayacaktık gibi geliyor bana. Son günlerin moda deyimiyle “tüm tuşlara basıyor” ABD yönetimi anlaşılan. Hangisi tutarsa artık.

Hiçbirinin tutması da şart değil kaldı ki, açık denizlerde uyuşturucu taşıyor diye ABD tarafından vurulan teknelerin çoğunun Venezüela’ya ait olmamasına nasıl aldırılmadıysa, “iddiaların yanlış çıkmasını da” kimse umursamayacak nasılsa. Gücü yetenin hukukunun geçerli olduğu bir çağdayız, malum.

Rubio, İran -Venezüela işbirliği iddiasına kendisinden başka itibar eden olmadığını biliyor ki “bu konu yeterince konuşulmamaktadır” diye yakınıyor da üstelik.

Açıklamanın zamanlaması da tabii ki iyi “ayarlanmış”. ABD'nin Karayipler ile Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarının başlamasından aylar sonra yapıldığına dikkat çekerim Rubio’nun açıklamalarının. Dediğim gibi Venezüela’nın “uyuşturucu” ticareti ya da kaçakçılığı yaptığı iddiasına inandırdıklarının sayısı az demek ki Başkan Trump’ın.

İran da Venezüela da bağımsız iki ülke. Kuşkusuz siyasal sistemleri birbirinden çok farklı. Ancak her ikisi de ABD’nin “en çok nefret ettiği” ülke durumunda. Mevcut ortamın İran ile Venezüela arasında işbirliği doğurmasından daha doğal ne olabilir? Yani, kabul edilmiş diplomasi ilkeleri çerçevesinde kurdukları ilişkileri var. Karakas ile Tahran arasındaki işbirliği de böyle bir şey. Ötesi yok.

ABD'nin yaptırımları altında olan iki ülke 2022'de Tahran'da 20 yıllık bir işbirliği planı imzalayarak petrol ile savunma başta olmak üzere birçok konuda ortaklık sözü verdiler birbirlerine. Yani gizli kapaklı bir ilişki yok aralarında. Maduro, ABD'nin son kışkırtcılığı dahil yaptığı hamleleri hükümeti devirme girişimi olarak değerlendirdiğinde İran’ın Venezüela’ya destek vermemesi düşünülebilir mi? Nitekim İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin tutumunu “zorbalık yaklaşımı” olarak nitelendirdi.

Rubio’nun İran destekli Hizbullah’ın Venezüela başta olmak üzere Güney Amerika’da uzun süredir varlığını sürdürme iddiasını dile getiren - Arjantin dışında -bir başka bölge ülkesi de yok benim bildiim kadarıyla. Hatta, Trump kopyası Javier Miley’nin yönetimindeki Arjantin’in Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich’in Şili ile Bolivya'da Hizbullah'ın varlığının tespit edildiğini öne sürmesi Bolivya hükümetini çok kızdırdı. Sert bir açıklama yaparak suçlamaların bir dayanağı olmadığı gibi delil ile belgeden de yoksun olduğunu belirten Bolivya yönetimi bununla da yetinmeyerek, Arjantin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırıp açıklama istedi.

“Şeytanlaştırma”yla başlar bu tür işlere ABD. Gerisinin kolay geleceğine inanır çünkü. Uzun zamandır “pişirilen” bir iddiayı Rubio’nun gündeme getirmesi bundan. “Bu konu az konuşuluyor” derken de daha Ekim ayında konunun ABD Senatosu’nda konuşulduğunu anımsamıyor bile şaşkın.

“Şeytanlaştırma” için çok iyi iki malzemedir “uyuşturucu” ile “terör”. İran/Hizbullah ile Venezüela’yı bu iki malzemeyle suçlamakla şansını bir kere daha deniyor. Ama sonuçta Rubio’nun açıklaması Venezüela’ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığı iddiasının tek başına inandırıcı olmadığını gösteriyor kesinlikle.

Bu da tutmazsa bir şeyler daha uydururlar.

Bekleyelim…