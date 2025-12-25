Mustafa K. Erdemol

Mustafa K. Erdemol

Kaza ya da değil ama soru şu: Haddad’ın ölümü kimin işine yarar?

Yayınlanma:

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el Haddad’ın “teknik arıza” nedeniyle düştüğü söylenen uçakta yaşamını yitirmesi kimi sorularla beraber düşünüldüğünde son derece karmaşık görünüyor. Kazada Haddad ile birlikte Libya Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Al-Fitouri Ghreibel, Askeri İmalat Kurumu Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatioui, danışman Mohamed Al-Asawi Diab ile medya ofisi fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub da varmış.

Libya için ciddi bir kayıp tabii ki. Özellikle ülkede rakip tarafların neredeyse tümü için birleştirici bir figür olan Haddad’ın kaybı. Ülkenin güçlü figürlerinden Halife Haftar karşıtı olmasına rağmen tüm tarafların benimsediği bir kişilik olmayı başarması hayli önemli. Haddad, hem Trablus hem de Bingazi hükümetleri arasında uzlaşmayı sağlayan bir role de sahipti.

Ülkenin durumu malum; BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile Bingazi merkezli Ulusal İstikrar Hükümeti arasında bölünmüş durumda. Yıllar süren müzakerelere rağmen, taraflar ülkeyi birleştirmeyi başaramadı.

Yani, Haddad’ın şimdilik “kaza” olasılığının ağır bastığı trajedide ölümü ikiye bölünmüş ülkesi için çok hassas bir döneme rastladı. Hem kendi öneminden hem de ülkesinin “hassasiyeti” açısından bu “kaza” artık kazanın da ötesinde değerlendirmelere, komplo teorilerine açık durumda.

Tamamen rastlantı da olabilir ama “kaza”nın Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in Halife Haftar ile görüşmesinin ardından gerçekleşmesi de komplo teorilerinin merkezinde. Bu görüşmenin ardından Pakistan ile Libya, 4 milyar doları aşkın tutarda bir askeri teçhizat anlaşması imzaladılar. Pakistan, anlaşmayla, BM’nin uzun yıllardır Libya’ya uyguladığı silah ambargosunu ihlal etmiş oldu. Munir ülkesinin Libya ile askeri teknoloji paylaşmaya hazır olduğunu da vurgulamıştı.

Kimilerine göre Haddad'ın bu anlaşmanın imzalanmasından sonra ölmesi "tesadüf" değil. Öyle midir gerçekten, bilemem ama Haftar’ın önemli bir rakibi olan “yüksek profilli” bir askeri figürün bu anlaşmanın ardından “kaza”da ölmesi Haftar’I üzmemiştir herhalde. Onu olduğu kadar belki de BM’nin silah ambargosundan, çatışan taraflara silah satıp milyon dolarlar kazanarak çıkar sağlayan kesimleri de memnun etmiştir. Tarafların yeniden birbirine düşmesi bu tacirlerin işine gelir elbette.

Libya’nın, ülkeyi yöneten hangi “hükümet” olursa olsun, silahlanmasını tehlikeli bulan merkezler de bu kesimlerin arasında sayılabilir. Libya’nın “açık köle pazarı” olması bu merkezlerin işine geliyor belli ki. Akdeniz için birleşmiş/istikrarlı bir Libya en azından göçmen sorunun çözümü için gerekli de olsa, “hakimiyet savaşı” veren güçler için parçalı bir Libya daha çok tercih edilir durumda. ABD, Rusya ile Çin’in eline bırakılacak “birleşmiş" bir Libya”yı kabul edecek gibi görünmüyor. Ülkede, karışıklık olması şimdilik işine geliyor ABD ile dostlarının.

Rusya ile Çin’in bölgedeki avantajlı konumundan, ABD’nin de batının da rahatsız olduğu sır değil. Libya bugünkü “parçalı haliyle” uluslararası aktörler için bir rekabet konusudur. Ülkenin içinde bulunduğu istkirarsızlığın nasıl sonuçlanacağı ya da neye evrileceği bu uluslararası aktörlerin çıkarları neyi gerektiriyorsa o yönde olacak.

Kesin olan şu; Haddad’ın ölümü Libya'daki iç askeri dengeleri kesinlikle değiştirecek.

Ölümü “kaza” da olsa “kasıtlı” da olsa.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mustafa K. Erdemol Arşivi

Küreselleşen intifada değil

 20 Aralık 2025 Cumartesi 05:05

Şili’de "demokrasi" açık verdi: Aşırı sağ seçimleri kazandı

 16 Aralık 2025 Salı 05:05

ABD-İngiltere: Büyük uzlaşma bozuluyor! Trump’a aşırı sağcı suçlaması

 12 Aralık 2025 Cuma 05:10

Rubio’dan Hizbullah’la İşbirliği Suçlaması: Maduro’ya dört koldan baskı

 04 Aralık 2025 Perşembe 05:10

ABD basını yine yazdı: Maduro Türkiye’ye sığınacak

 29 Kasım 2025 Cumartesi 05:10

“Israrlılar”, “vazgeçmiyorlar”… Saraçhane Dayanışması’nda bir gün

 23 Kasım 2025 Pazar 05:10

Çin Pakistan’la yakınlaşınca Hindistan Taliban’a sarıldı

 14 Kasım 2025 Cuma 05:05

1,5 milyon Iraklının ölümünün sorumlusuydu Cheney: Bir “savaş hayvanı”

 05 Kasım 2025 Çarşamba 05:10

Trump ile Şi’nin Busan buluşması: Gerginliğe “ihtiyaç molası”

 01 Kasım 2025 Cumartesi 05:05

Burevestnik'e Uçan Çernobil dediler: Batı’nın sahte Rusya paniği

 28 Ekim 2025 Salı 05:05
SON YAZILAR
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Fenerbahçe’nin 3 Temmuz travması tetikleniyor
Mustafa K. Erdemol
Mustafa K.Erdemol
Kaza ya da değil ama soru şu: Haddad’ın ölümü kimin işine yarar?
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Gönül şehrimizin gıdası: Edep erkan ve rızalık!
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Eğitimde sessiz şiddet: Mobbing
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Ömer Çelik 'Dersi'
Fenerbahçe’nin 3 Temmuz travması tetikleniyor
Fenerbahçe’nin 3 Temmuz travması tetikleniyor
Kaza ya da değil ama soru şu: Haddad’ın ölümü kimin işine yarar?
Kaza ya da değil ama soru şu: Haddad’ın ölümü kimin işine yarar?
Gönül şehrimizin gıdası: Edep erkan ve rızalık!
Gönül şehrimizin gıdası: Edep erkan ve rızalık!
Eğitimde sessiz şiddet: Mobbing
Eğitimde sessiz şiddet: Mobbing