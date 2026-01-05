Mehmet Tezkan

Mehmet Tezkan

Avrupa Trump’ın zorbalığını hazmedecek mi?

Yayınlanma:

Trump’ın gece yarısı operasyonu ile Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro’yu kaçırması hakkında çok şey söylendi…

Asrın eşkıyalığı dendi…

Korsanlık denildi…

Zorbalık olduğu söylendi…

Darbe diyen çok oldu.

Orman kanununun ilanı diyen çıktı…

Haydut diye Trump’a seslenen bile oldu…

Kaos düzeninin başladığı iddia edildi…

Hepsi doğru da asıl mesele bundan sonra dünyanın seyrinin nasıl olacağı. Yeni dünya düzeni artık böyle; gücü yeten yetene denilecek kadar basit değil. Çünkü zaten düzen böyle. Yakın tarihe bakın yeter…

Trump’ın basın toplantısını izlediniz mi bilmiyorum…ABD Başkanı ve ekibi yaptığını hak olarak görüyor. Asıl derdinin Venezüella petrolünü ele geçirmek olduğunu çekinmeden, gizlemeden açık açık söyledi…

O petroller bizim dedi…

Nedenmiş?

Petrol çıkarma yatırımlarını yıllar yıllar önce ABD şirketleri yapmış da ondanmış!.. Venezüella petroüne el koymayan kendinden önceki bütün başkanları suçladı. Sadece petrol değil yer altı zenginliklerini de kendileri işletecekmiş…

Yani sadece bir ülkenin başkanına operasyon çekerek ‘uyuşturucu’ şemsiyesiyle bertaraf etmekle kalmadı, o ülkeyi ele geçireceğini kendisinin yöneteceğini dünyaya ilan etti…

Askeri gücünü anlatarak sıkıysa karşı çıkın mesajı verdi…

Hukuk tanımam ben ne dersem o olur/olacak demeye getirdi… Yetmedi; Meksika ve Kolombiya’yı da tehdit etti. Belli ki Venezüella’yı hallederse sıra önce Kolombiya’ya sonra Meksika’ya gelecek… Veya tam tersi önce Meksika sonra Kolombiya…

Oraları kendine bağlamaya, arka bahçesi yapmaya niyetli. Askeri gücü yeter mi?

Irak, Afganistan, Suriye ortada. Başka söze gerek var mı?

Soru şu; Trump’ın bu tavrı deniz aşırı ülkelere de sıçrar mı? Mesela Ortadoğu’ya!..

Şimdilik ihtimal dahilinde değil… Çünkü; geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde önceliğin batı yarım küre olduğuna dikkat çekilmişti. Yani Amerika kıtasına…

Herkesi şoke eden müdahale Trump’ın dünya için büyük tehlike olduğunu gösterdi. Gelelim meselenin can alıcı yerine,

Venezüella halkı ne yapacak? Sokaklara dökülecek mi? Kolombiyalılar, Meksikalılar onlar nasıl tepki verecek?

Peki ya demokrat Avrupa?

Hükümetleriyle, halklarıyla Avrupa Trump’ın zorbalığını hazmedecek mi?

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Tezkan Arşivi

Cebinizdeki en büyük para aslında en küçük paraysa!..

 02 Ocak 2026 Cuma 05:15

2026 yılı 2025’i mumla aratacak!..

 01 Ocak 2026 Perşembe 05:10

İktidar medyası infilak etti

 29 Aralık 2025 Pazartesi 05:20

AKP sözcüleri seçmene ‘salak’ dediğinin farkında mı?

 22 Aralık 2025 Pazartesi 05:10

Şaşalı hayatlar AKP’yi rahatsız etti

 19 Aralık 2025 Cuma 05:10

Erdoğan sonrası mı? Yeni rejim hazırlığı mı?

 18 Aralık 2025 Perşembe 05:20

İktidara hayati meselede iki net soru

 16 Aralık 2025 Salı 05:20

Bahçeli DEM raporunun altına imza atar mı?

 15 Aralık 2025 Pazartesi 05:10

İktidarın ağzındaki bakla!...

 12 Aralık 2025 Cuma 05:20

Ankara’da bir şeyler oluyor

 10 Aralık 2025 Çarşamba 05:10
SON YAZILAR
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
‘Cihat başladı’ dediler ve ateş ettiler
Fikret Bila
FikretBila
ABD’nin yaptığı darbe
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Avrupa Trump’ın zorbalığını hazmedecek mi?
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Cumhuriyetin ilk yıllarında okul bina tasarım politikaları nasıldır?
Erkan Ersöz
ErkanErsöz
Yılın kazananları belli! Otomobilde satışlarını en çok artıran 10 marka
Kimliği belirlenen şüpheli aranıyor: Mardin’de kardeş olan iki kadın vurulmuş halde ölü bulundu
Kimliği belirlenen şüpheli aranıyor: Mardin’de kardeş olan iki kadın vurulmuş halde ölü bulundu
‘Cihat başladı’ dediler ve ateş ettiler
‘Cihat başladı’ dediler ve ateş ettiler
ABD’nin yaptığı darbe
ABD’nin yaptığı darbe
Avrupa Trump’ın zorbalığını hazmedecek mi?
Avrupa Trump’ın zorbalığını hazmedecek mi?