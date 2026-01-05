Avrupa Trump’ın zorbalığını hazmedecek mi?

Trump’ın gece yarısı operasyonu ile Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro’yu kaçırması hakkında çok şey söylendi…

Asrın eşkıyalığı dendi…

Korsanlık denildi…

Zorbalık olduğu söylendi…

Darbe diyen çok oldu.

Orman kanununun ilanı diyen çıktı…

Haydut diye Trump’a seslenen bile oldu…

Kaos düzeninin başladığı iddia edildi…

Hepsi doğru da asıl mesele bundan sonra dünyanın seyrinin nasıl olacağı. Yeni dünya düzeni artık böyle; gücü yeten yetene denilecek kadar basit değil. Çünkü zaten düzen böyle. Yakın tarihe bakın yeter…

Trump’ın basın toplantısını izlediniz mi bilmiyorum…ABD Başkanı ve ekibi yaptığını hak olarak görüyor. Asıl derdinin Venezüella petrolünü ele geçirmek olduğunu çekinmeden, gizlemeden açık açık söyledi…

O petroller bizim dedi…

Nedenmiş?

Petrol çıkarma yatırımlarını yıllar yıllar önce ABD şirketleri yapmış da ondanmış!.. Venezüella petroüne el koymayan kendinden önceki bütün başkanları suçladı. Sadece petrol değil yer altı zenginliklerini de kendileri işletecekmiş…

Yani sadece bir ülkenin başkanına operasyon çekerek ‘uyuşturucu’ şemsiyesiyle bertaraf etmekle kalmadı, o ülkeyi ele geçireceğini kendisinin yöneteceğini dünyaya ilan etti…

Askeri gücünü anlatarak sıkıysa karşı çıkın mesajı verdi…

Hukuk tanımam ben ne dersem o olur/olacak demeye getirdi… Yetmedi; Meksika ve Kolombiya’yı da tehdit etti. Belli ki Venezüella’yı hallederse sıra önce Kolombiya’ya sonra Meksika’ya gelecek… Veya tam tersi önce Meksika sonra Kolombiya…

Oraları kendine bağlamaya, arka bahçesi yapmaya niyetli. Askeri gücü yeter mi?

Irak, Afganistan, Suriye ortada. Başka söze gerek var mı?

Soru şu; Trump’ın bu tavrı deniz aşırı ülkelere de sıçrar mı? Mesela Ortadoğu’ya!..

Şimdilik ihtimal dahilinde değil… Çünkü; geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde önceliğin batı yarım küre olduğuna dikkat çekilmişti. Yani Amerika kıtasına…

Herkesi şoke eden müdahale Trump’ın dünya için büyük tehlike olduğunu gösterdi. Gelelim meselenin can alıcı yerine,

Venezüella halkı ne yapacak? Sokaklara dökülecek mi? Kolombiyalılar, Meksikalılar onlar nasıl tepki verecek?

Peki ya demokrat Avrupa?

Hükümetleriyle, halklarıyla Avrupa Trump’ın zorbalığını hazmedecek mi?