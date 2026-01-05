Serdar Bilgili'den ilk açıklama

Türkiye bu sabaha Serdar Bilgili iddiasıyla uyandı. Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı, Bilgili Holding'in sahibi iş adamı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı sosyal medyadan dolaşıma sokulmuş, bazı internet siteleri de haber yapmıştı.

Serdar Bilgili ve Bilgili Holding hakkındaki iddialara daha önce holdingten açıklama yapılmıştı. Gözaltın alındığı iddiaları üzerine sabahın erken saatlerinde saat 08.00'de kendisini aradım. O sırada holdingin açıklaması geldi. Açıklama şöyleydi:

"Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili hakkında bazı mecralarda yer alan gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Bugün gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu haberler hiçbir somut bilgiye dayanmamakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Paylaşılan içeriklerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve haberleştirenler hakkında yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PEKİ SERDAR BİLGİLİ NE DEDİ?

Peki bu iddialara Serdar Bilgili ne dedi? Telefonu çalar çalmaz açtı.

Sesinden şaşkın, üzgün, biraz da sinirli olduğunu anladım.

Son Dakika | Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Holdingden açıklama geldi

Ama kendinden en ufak bir şüphesi bile yoktu.

Daha telefonu açar açmaz, "Bu nedir Gürel, anlayabilmiş değilim" dedi.

Bunları neden yaptıklarını sorguluyordu. "İddiaların hiçbiri doğru değil" diye ekledi ve devam etti:

"Nereden ve neden çıkarıyorlar bunları bilmiyorum. Hemen gereken yapıldı zaten. Daha da yapılacak. Ben dün akşam ABD'den döndüm. Havalimanında hiç bir şey olmadı. Gözaltına alındığım gibi bir yalan olabilir mi? Amaçları nedir? Biz işimize bakıp, Türkiye'ye değer katmaya, yatırımlara devam ediyoruz. Yine işimize bakacağız. Hedefimiz elbette ki Türkiye'ye yatırım yapma, ülkemize ve toplumumuza değer kazandırmaya devam etmektir."