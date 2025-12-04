Af lobisi ve narko-devlet

Trump, Maduro’yu “narko çeteleri” yönetmekle suçlarken, ABD’de dev uyuşturucu davasından hüküm giymiş eski Honduras liderini affetti.

Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández, Başkan Donald Trump’ın affı sonrası saatler içinde West Virginia cezaevinden tahliye edildi…

Böylece ABD’nin “yarımkürenin en büyük yolsuzluk davalarından biri” diye tanımladığı 45 yıllık uyuşturucu kaçakçılığı mahkûmiyeti silindi.

Hernandez lobi firması BGR ile temastaydı ve Trump’a affı için mektuplar yazılmıştı…

Geçtiğimiz hafta bu af lobisi sayesinde huzurevi yolsuzluğundan, devleti ve sosyal sigortayı vergiler üzerinden dolandırmaktan hüküm giymiş bir yöneticinin affı da tepki çekmişti.

Hernandez'e af kararı, Trump’ın aynı anda Venezuela lideri Nicolás Maduro’yu “kartel düzeyinde narko çeteleri yönetmekle” suçladığı bir döneme denk geldi.

Trump, Maduro’ya sert çıkarken, “Amerikalıları zehirliyorlar” diye gemileri vurmayı sürdürürken, kokain sevkiyatlarını koruduğu kanıtlanan bir lideri serbest bırakması açık bir çelişki.

Trump, davayı “Biden yönetiminin bir kumpası” olarak nitelendirdi.

Hernández’in “kurban edildiğini” öne sürdü ve “bir ülkede uyuşturucu trafiği var diye başkan ömür boyu hapse atılamaz” dedi.

Karar, Honduras’taki seçimler ve Trump’ın Hernández’e yakın bir adayı desteklemesi nedeniyle daha da dikkat çekiyor.

Trump bir adayı “komünist” diğerini de “borderline komünist” olarak nitelerken, Asfura’ya destek iletti.

Bölgede Trumpçı bir yapı destekleniyor.

Deport edilenleri kabul edecek yönetimler isteniyor.

Zaten Venezuela Ulaştırma Bakanlığı da ABD’nin talebi doğrultusunda geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını duyurdu.

ABD yönetimi, bölgede Çin’in etkisini de uzak tutmak istiyor.

***

Gelelim Hernandez’e.

Hernández’in 2014–2022 dönemindeki yönetimi, ABD savcıları tarafından bir “narko-devlet” olarak tanımlandı.

Trump'ın ilk döneminde arası ilişkiler başta iyiydi.

Trump Biden yönetimini suçlasa da dava aslında Biden dönemi öncesi 2019’da inşa edilmeye başlandı.

Bu ağın merkezinde, 185 ton kokain kaçırmaktan ömür boyu hapis alan kardeşi Tony Hernández bulunuyordu.

Savcılara göre Hernández, kardeşini ve diğer kaçakçıları korudu, rüşvet aldı ve devlet kurumlarını sevkiyatları güvenceye almak için kullandı.

***

Hernández’in kardeşi Tony Hernández, Mart 2019’da ABD’de büyük çaplı kokain kaçakçılığı ve ilgili suçlardan mahkûm edildi.

Bu dava, Juan Orlando Hernández’e yönelik soruşturmaların temelini oluşturdu.

ABD savcıları, 2022’ye kadar Hernández’in uyuşturucu kaçakçılığı, rüşvet ve devlet güçlerini kaçakçıları korumak için kullanmasıyla ilgili tanık ifadeleri, belgeler ve istihbaratı topladı.

Mahkemede, hükümetin ve güvenlik güçlerinin Kolombiya ve Venezuela’dan gelen kokainin Honduras üzerinden ABD’ye geçişini koruduğu, Meksikalı çetelerden rüşvet aldığı ifade edildi.

Nisan 2022’de Honduras hükümeti resmi olarak iade talebini onayladı.

Hernández, ABD’ye iade edilerek New York Güney Bölgesi’nde yargılanmak üzere ABD yetkililerinin kontrolüne teslim edildi.

2024’e kadar dava süreci devam etti, juri seçildi.

Hernández, ABD federal mahkemesinde (New York Güney Bölgesi) kokain ithal etme komplosu ve silah suçlarından mahkûm edildi ve 45 yıl hapis cezası aldı.

***

Hernández’i Honduras’ta yargılamak son derece tartışmalı olabilirdi.

Destekçileri veya güvenlik güçlerindeki farklı gruplar arasında huzursuzluk riski doğabilirdi…

Honduras adalet sistemi, muhtemelen eski bir başkanı büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından "güvenilir şekilde yargılayamayacağı için" iade talebini onayladı.

ABD zaten güçlü bir dava hazırlamıştı ve iade, iç siyasi ve güvenlik risklerini önlendi.

İade işlemi, onu ülke içi siyasi arenadan çıkardı ve yerel müttefiklerin etkisine daha az açık bir sisteme yerleştirdi.

New York Güney Bölgesi savcıları, Honduras’ın hukuk ve soruşturma kapasitesi göz önüne alındığında, Honduras’ta olamayacak kadar güçlü bir dava hazırlamıştı.

Hernández’in iadesi, Honduras’ın iç siyasi çatışmalardan kaçınmasını ve ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği göstermesini sağladı.