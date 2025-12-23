Hedef uyuşturucu mu, kaynaklar mı?

Başkan Trump, “ulusal güvenlik” için Grönland’a ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Cin ve Rus gemilerinin bu civarda gezindiğini ifade etti.

Trump yeterince doğal maden ve petrole sahip olduklarini amacın bu olmadigini da ekledi.

Washington’in AKM’si diyebileceğimiz Kennedy Center’a Trump ismi eklenmesi tartışmalarından sonra;

Donanma için yeni bir “Trump sınıfı” savaş gemisi kategorisini de tanıttı.

Yani Gemilerin olduğu filoya da Trump ismi veriliyor.

Yeni gemiler, Çin ve diğer rakiplere karşı Trump’ın estetik standartlarında oluşturulacak Altın Filo”nun bir parçası…

Altın görünümlü olmasada isimleri böyle.

Markalaşma, denizde bile önemli…

***

Bu arada ABD ordusu, tersanelerden çok uzakta, sahada.

Amerikan güçleri, Doğu Pasifik’te uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği “düşük profilli” bir gemiyi vurdu.

Bu “low-profile” düşük profilli ifadesi, geminin tasarımı ve görünürlüğüyle ilgili.

Yani tekne, tespit edilmesi zor olacak şekilde tasarlanmış bir gemicik.

Bunlar suyun içinde çok alçakta seyreden, düz ve dar bir gövde sahip ve genellikle koyu renkli denizle uyum sağlayan gemiler.

Bu son saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Son aylarda Pasifik'te ve Venezuela açıklarında benzer saldırılarda ölenlerin sayısı 100'ü geçti.

Yönetim bunun uyuşturucuyla mücadele olduğunu söylüyor.

Trump Venezuela ABD’nin petrolünü, toprağını ve varlıklarını çalmakla suçlamıştı.

Bazı Kongre üyeleri, Kolombiya ve Venezuela geminin uyuşturucu taşıdığı ispatlanmadan vurulmasını hukuksuz buluyor.

Washington resmi olarak hedefin uyuşturucu olduğunu söylese bile;

Venezuela petrol tankerlerine uygulanan abluka ve tanker yüklerine el konulması…

Venezüela’yı “ABD varlıklarını çalmakla” suçlayan retorik…

Maduro yönetimini zayıflatmaya yönelik baskılar geniş kapsamlı politikanın içinde yer alıyor.

***

GAZZE VE SURİYE

Trump’ın Gazze, Lübnan ve Suriye'yi istikrara kavuşturma çabaları sürüyor.

Türkiye sembolikte olsa Gazze'de olsun diye İsrail ile mücadele ettiğini dillendirenler çok.

İsrail Başbakanı Şimon Peres’in eski politika danışmanı ve özel temsilcisi Nimrod Novik; "İsrail’in mevcut politikalarının Orta Doğu stratejisini zayıflattığını" savunuyor.

İsrail HAMAS’ın silahsızlanması odaklanmış durumda ama Uluslararası İstikrar Gücü net değil ve Filistin Yönetimi bile yeni süreçten uzak tutuluyor.

Yani HAMAS’ın silah bırakmama bahaneleri hazır.

Novik’e göre ABD Lübnan ve Suriye’de daha geniş çatışmayı önleme çabasında…

İsrail Suriye’ye sık sık askeri harekâtlar düzenlerken, Şam ile Golan Tepeleri arasında, İsrail’in kuzeydoğu sınırına bitişik tüm bölgenin silahsızlandırılmasını talep ediyor.

Gazze’deki belirsizlik, Suriye’deki yeni çatışmalar ve Türkiye’nin sembolik de olsa İsrail’e karşı duruşu ile İsrail'in güvensizliği, Trump’ın bölgedeki istikrar çabalarını zora sokuyor.

***

EPSTEIN DOSYALARI

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturmasına ait yeni bir dosya grubunu yayımladı.

Trump’ın adı, Epstein’in özel uçağına ait uçuş kayıtlarıyla bağlantılı olarak belgelerde yer aldı. Trump hakkında herhangi bir suçlama yok.

Adalet Bakanlığı da dosyalardaki bazı iddiaların asılsız ve abartılı olduğunu vurguladı...

Kurbanları koruma gereğine uygun şekilde yayınlamak gerektiği açıklandı.

Buna rağmen süreç tepkilere yol açtı.

Mağdurlar, Kongre üyeleri ve eski Başkan Bill Clinton’ın ekibi eleştirilerini dile getirdi.

Clinton’ın sözcüsü, aklanmış kişilere gölge düşmemesi için tüm belgelerin eksiksiz yayımlanmasını istedi.

Kongre de tam olarak bunu talep etmişti.

***

EKONOMİ VE BÜYÜME

ABD ekonomisi 2025’in üçüncü çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydetti.

Gayrisafi yurt içi hasıla yıllık bazda yüzde 4,3 arttı.

Kâğıt üzerinde bu iyi haber.

Ancak ticaret rakamları daha tuhaf bir tablo çizdi. Çin’e yüzde 34, İsviçre’ye yüzde 32 oranında yeni gümrük vergileri getirildi.

Türkiye dahil birçok bölgeye ise yüzde 10’luk tarife uygulandı.

ABD’li şirketler yurt dışına daha fazla endüstriyel malzeme, ilaç ve altın sattı.

Tüketici harcamaları ve net ihracattaki artışın etkisiyle büyüme gerçekleşti.

***

YANIK HASTASI TAŞIYAN MEKSİKA DONANMA UÇAĞI TEKSAS’TA DÜŞTÜ

Meksika Donanması’na ait bir uçak, Teksas’taki Galveston Körfezi’ne düştü.

Bir iki yaşında az beş kişi hayatını kaybetti. Dördü donanma personeli,dördü sivildi.

Uçakta sekiz kişinin bulunmaktaydı.

Bunların dördünün donanma personeli, dördü ise sivil.

Meksika Donanması, uçağın, hayati tehlike taşıyan yanıkları olan çocukları Galveston’daki Shriners Children’s Hastanesi’ne acil olarak ulaştırmak için çalıştığını aktardı.