ENAG açıkladı: Aralık ayı enflasyonu belli oldu

Yayınlanma:
Son dakika... Milyonların kilitlendiği yılın son enflasyonunu açıklayan ENAG'ın verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,11 yıllık ise yüzde 56,14 oldu.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2025 yılının son enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 2,11 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 56,14 olarak gerçekleşti.

DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?

2021/12/02/enflasyon.jpg

ENAG kasım ayında aylık bazda yüzde 2,13, yıllık yüzde 56,82 olarak açıklamıştı.

Ekimde de aylık bazda yüzde 3,74, yıllık enflayon yüzde 60 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon tahmini açıklandı memur emekli zammında oran göründüEnflasyon tahmini açıklandı memur emekli zammında oran göründü

Eylül enflasyonu ENAG'a göre aylık bazda yüzde 3,79 yıllıkta ise yüzde 63,23 olarak gerçekleşmişti.

Yine ağustos ayı verisine göre, enflasyon aylık yüzde 3,23 yıllık %65,49 olarak gerçekleşmişti.

ENAG kritik temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,75 yıllık 65,15 olarak, haziran ayı enflasyonunu yüzde % 3,05 olarak açıklamıştı.

TÜİK ENAG MAKASI

2024/03/08/tuik-enag.jpg

ENAG ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler arasındaki makas ise sürüyor.

TÜİK, ENAG'dan sonra açıkladığı enflasyon verisi bekleniyor.

TÜİK, kasımda enflasyonu aylık 0,87, yıllık 31,07 olarak açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

