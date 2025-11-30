Ukrayna'dan Karadeniz'de iki gemiye saldırı: Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 28 Kasım'da Karadeniz açıklarında seyir halindeyken Ukrayna tarafından saldırıya uğrayan Kairos ve Virat gemilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin yetki alanındaki sularda, insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar sonucu Gambia bandıralı iki gemideki patlamalar sonucu yangın çıkmıştı.

GEMİDEKİ YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bakanlık, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) görüntülerini paylaştığı saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna, iki geminin, Rusya'nın Ukrayna'nın işgali sonrası Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı yüzlerce tankerlik "gölge filosuna" dahil olduğunu iddia etmişti.