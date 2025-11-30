Ukrayna'dan Karadeniz'de iki gemiye saldırı: Bakanlıktan açıklama

Yayınlanma:
Karadeniz açıklarında son zamanlarda Türk gemilerin saldırıya uğraması dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'nın üstlendiği ve gemide patlamalara yol açan saldırılara ilişkin son durumu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 28 Kasım'da Karadeniz açıklarında seyir halindeyken Ukrayna tarafından saldırıya uğrayan Kairos ve Virat gemilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin yetki alanındaki sularda, insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar sonucu Gambia bandıralı iki gemideki patlamalar sonucu yangın çıkmıştı.

ukrayna-kairos-ve-virat.webp

GEMİDEKİ YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bakanlık, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) görüntülerini paylaştığı saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gemi saldırılarına ilişkin açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan gemi saldırılarına ilişkin açıklama

Açıklamada, "Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AKP’den Karadeniz’deki gemi saldırılarına ilişkin açıklamaAKP’den Karadeniz’deki gemi saldırılarına ilişkin açıklama

Ukrayna, iki geminin, Rusya'nın Ukrayna'nın işgali sonrası Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı yüzlerce tankerlik "gölge filosuna" dahil olduğunu iddia etmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

