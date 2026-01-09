ABD'nin gemilere baskınları sürüyor: Bir tanker daha ele geçirildi

ABD'nin Devlet Başkanı'nı kaçırdığı Venezuela'ya yönelik petrol ambargosu devam ediyor. Daha önce Venezuela petrolünü taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tankere el koyan ABD güçleri Karayip Denizi'nde bir gemiye daha el koydu.

ABD BİR GEMİYE DAHA EL KOYDU

ABD Güney Komutanlığı, Karayip Denizi'nde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla Venezuela'dan yola çıkan Olina isimli petrol tankerine 'yaptırım lisetisinde' olduğu gerekçesiyle el konulduğunu açıkladı.

Operasyonun görüntülerini paylaşan Komutanlık'tan yapılan açıklamada, "Şafak vakti gerçekleştirilen bir operasyonda, İç Güvenlik Bakanlığı'nı destekleyen Ortak Görev Gücü Güney Mızrağı'ndan Deniz Piyadeleri ve Denizciler, USS Gerald R. Ford gemisinden hareket ederek Karayip Denizi'nde Olina adlı Motor/Tanker gemisini herhangi bir olay yaşanmadan ele geçirdi" denildi.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem

"YAPTIRIM UYGULANAN TANKERLERE OPERASYON SÜRECEK"

Operayona ilişkin açıklama yapan ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Sahil Güvenlik, yaptırım uygulanan petrol tankerlerine el koyacak, ABD ve uluslararası yasaları uygulayacak ve uyuşturucu terörizmi de dahil olmak üzere yasadışı faaliyetler için bu finansman kaynaklarını ortadan kaldıracaktır."