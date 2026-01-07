Son Dakika | ABD ve Rusya arasında 'el koyma' krizi! Savaş gemileri sevk edildi

Son Dakika | ABD ve Rusya arasında 'el koyma' krizi! Savaş gemileri sevk edildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... ABD ordusunun Kuzey Atlantik'te Rus bayraklı bir gemiye el koydu.

Fox News'te yer alan habere göre; ABD güçleri, Kuzey Atlantik Denizi'nde Rus bayraklı 'Marinera' petrol tankerine el koydu.

ABD RUS BAYRAKLI TANKERE EL KOYDU

Wall Street Journal'da yer alan haberde Rusya, ABD’nin el koyma tehdidinde bulunduğu yaptırımlı bir petrol tankerini korumak amacıyla bölgeye savaş gemilerini sevk ettiği belirtilmişti.

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus bayraklı tankere el konulduğu belirtildi.

abd.jpg

Açıklamada şunlara yer verildi:

  • "M/V Bella 1 gemisi, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Gemi, USCGC Munro tarafından takip edildikten sonra, ABD federal mahkemesi tarafından çıkarılan bir arama emri uyarınca Kuzey Atlantik'te ele geçirildi."

Gazeteciler Idrees Ali ve Phil Stewart'ın aktardığna göre; el koyma sırasında bölgede olan Rus güçleri herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, ABD Sahil Güvenliği tarafından uluslararası sularda yasal olarak seyreden 'Marinera' petrol tankeri ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edilmişti.

gemi-rus.jpg

ABD YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

'Bella 1' adıyla bilinen ve Venezueal ham petrolü taşıdığı gerekçesiyle ABD, 'Marinera' isimli tankeri yaptırım listesine almıştı.

ABD Sahil Güvenliği'nin 20 Aralık 2025'te Bella 1 isimli gemiyi yaptırım listesine aldıktan sonra 31 Aralık 2025'te Rus Denizcilik Sicili, geminin adını Marinera olarak değiştirdiği ve Rus bayrağı taktığı öne sürülmüştü.

ABC News'in aktardığına göre; Bella 1 daha önce sahte bir Panama bayrağı taşıyordu ve Moskova'nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı iddia edilen Rusya'nın sözde "gölge filosu"nun bir parçası olarak listelenmişti. Gemi, Hizbullah'a ait kargoyu taşıdığı ve İran rejimine bir tür destek sağladığı gerekçesiyle zaten ABD yaptırımları altındaydı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

