İsrail’in katılımı Avrupa'yı ayağa kaldırdı! Ülkeler "Soykırıma Müzik Yok" dedi!

Gazze’deki savaş ve İsrail’e yönelik uluslararası eleştiriler, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı daha başlamadan büyük bir krizin merkezine taşıdı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da 12-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek yarışma öncesinde Avrupa’nın birçok ülkesinden sanatçılar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu yayıncıları İsrail’in yarışmaya katılmasına sert tepki gösterdi.

Eurovision yok, mesaj var! İsrail kararı sonrası Slovenya’dan Filistin yayını

Son haftalarda büyüyen protestolar yalnızca sosyal medya kampanyalarıyla sınırlı kalmadı. Avrupa’nın farklı noktalarında sokak gösterileri düzenlendi, yayın kuruluşları boykot kararları aldı ve müzik dünyasının önemli isimleri Eurovision yönetimine açık çağrılarda bulundu.

BİRÇOK ÜLKE YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

İsrail’in yarışmada yer almasına karşı en dikkat çekici adımlardan biri bazı ülkelerin doğrudan yarışmadan çekilmesi oldu. Slovenya, İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda’nın organizasyondan ayrılma kararı aldığı bildirildi. Bu kararların ardından gözler Avrupa Yayın Birliği’ne çevrildi.

Yarışmanın en köklü yayıncılarından biri olan İspanya devlet televizyonu RTVE’nin de tarihi bir karar aldığı belirtildi. Kurumun, 1961 yılından bu yana kesintisiz yayımladığı Eurovision’u bu yıl ekranlara taşımayacağı açıklandı. İspanyol basınında yer alan değerlendirmelerde, kararın İsrail’in katılımına yönelik toplumsal tepkinin ardından geldiği aktarıldı.

SLOVENYA FİLİSTİN YAYINI YAPACAK

İrlanda’nın da yarışmayı yayımlamayı reddeden ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Ülkedeki bazı sanatçılar ve siyasi çevreler, Gazze’de yaşananların görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceğini savundu.

Slovenya’nın kamu yayıncısı RTV SLO ise Eurovision haftasında tamamen farklı bir yayın akışı hazırladığını duyurdu. Kurumun, “Filistin’in Sesleri” başlıklı özel yayınlarla film, belgesel ve analiz programlarını izleyiciyle buluşturacağı açıklandı. Sloven yayıncı, Eurovision yerine Gazze’de yaşanan insani dramı gündeme taşıyacağını bildirdi.

SANATÇILARDAN TEPKİ GELDİ

İsrail’in yarışmada yer almasına yönelik itirazlar yalnızca boykot eden ülkelerle sınırlı kalmadı. Yarışmaya katılacağını açıklayan ülkelerde de ciddi tartışmalar yaşandı.

Portekiz’de ulusal elemelerde yer alan 16 sanatçı ortak açıklama yayımladı. Sanatçılar, seçilmeleri halinde Eurovision sahnesine çıkmayacaklarını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in yarışmada yer almasının kabul edilemez olduğu savunuldu.

"SOYKIRIMA MÜZİK YOK"

Yunanistan’da ana muhalefet partisi SYRIZA hükümete çağrı yaptı. Parti yetkilileri, İsrail’in katılımı nedeniyle ülkenin yarışmadan çekilmesi gerektiğini savundu. Açıklamalarda, Tel Aviv yönetimiyle sürdürülen ilişkiler de eleştirildi.

Malta’da ise sanatçılar ve akademisyenler geniş çaplı protestolar düzenledi. 150’den fazla sanatçı ve entelektüelin imzaladığı bildiride, İsrail yarışmadan çıkarılmadığı sürece Malta’nın organizasyonda yer almaması gerektiği ifade edildi. Başkent Valetta’da düzenlenen yürüyüşlerde “Soykırıma Müzik Yok” sloganları atıldı.

YARIŞMADAN ÖNCE FİLİSTİN YAYINI

İtalya’da da tartışmalar kamu yayıncısı RAI’ye kadar uzandı. Kurumun bazı yönetim kurulu üyeleri, Avrupa Yayın Birliği’ne çağrı yaparak yarışma sırasında Filistin temalı yayınlara yer verilmesini istedi.

Belçika’da ise kamu yayıncıları dikkat çeken bir yayın politikası hazırladı. Flaman yayın kuruluşu VRT, yarışma öncesinde özel değerlendirme programları yayımlayacağını açıkladı. Programlarda Gazze’de yaşananlar, İsrail’e yöneltilen savaş suçu suçlamaları ve Eurovision etrafında büyüyen tartışmaların ele alınacağı bildirildi.

Belçika’nın Fransızca yayın yapan kamu kuruluşu RTBF de ülkedeki sanatçıların hedefi oldu. Yaklaşık 170 Belçikalı sanatçı, RTBF’nin yarışmaya katılım kararını kınayan ortak bir açıklama yayımladı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Eurovision’a yönelik en büyük tepki ise müzik dünyasından geldi. “No Music for Genocide” adı altında başlatılan kampanya kısa sürede uluslararası boyuta ulaştı. Binlerce sanatçının destek verdiği açık mektupta, Eurovision’un İsrail’in Gazze’deki politikalarını normalleştiren bir platform haline getirilmemesi gerektiği savunuldu.

Mektupta Avrupa Yayın Birliği’ne, İsrailli yayın kuruluşu KAN’ın yarışmadan çıkarılması çağrısı yapıldı. Sanatçılar, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle Eurovision’dan men edildiğini hatırlatarak İsrail için farklı bir uygulama yapılmasını “çifte standart” olarak değerlendirdi.

ESKİ ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNİ İADE EDİYOR

Krizin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise eski Eurovision kazananlarının aldığı kararlar oldu. 2024 Eurovision birincisi İsviçreli Nemo, İsrail’in yarışmaya katılmasına tepki göstererek ödülünü iade edeceğini açıkladı. Nemo, Eurovision’un savunduğunu söylediği değerlerle organizasyonun kararları arasında ciddi bir çelişki bulunduğunu ifade etti.

1994 Eurovision galibi İrlandalı Charlie McGettigan da benzer bir karar aldı. Böylece Eurovision tarihinde ilk kez eski kazananların ödüllerini siyasi protesto amacıyla geri verme kararı aldığı belirtildi.

Boykot çağrısına destek veren isimler arasında Roger Waters, Macklemore, Peter Gabriel, Massive Attack, Idles ve Kneecap gibi dünyaca ünlü sanatçılar da yer aldı.

TARİHİN EN TARTIŞMALI ORGANİZASYONU

Öte yandan küresel vatandaşlık platformu Avaaz’da başlatılan kampanya da büyük destek gördü. İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması talebiyle açılan imza kampanyasında 620 binden fazla imzaya ulaşıldığı açıklandı. Kampanyada, İsrail’in uluslararası hukuka uyması ve Gazze’deki operasyonların sona ermesi gerektiği savunuldu.

Avrupa genelinde büyüyen protestolar, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın tarihindeki en tartışmalı organizasyonlardan biri olacağı yorumlarını beraberinde getirdi. Yarışma başlamadan önce oluşan kriz atmosferinin Viyana’daki etkinlik boyunca da devam edeceği değerlendirildi.