Trump Beyaz Saray'a kafes kurduruyor! Siyaset değil, yumruklar konuşacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray bahçesinde dev bir kafes dövüşü organizasyonu düzenleneceğini açıklaması Washington’da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. “UFC Freedom 250” adıyla planlanan etkinliğin hem Trump’ın 80. yaş günü hem de ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı için hazırlandığı belirtilirken, organizasyonun zamanlaması ve siyasi mesajları dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyunda geniş yankı uyandıran yeni bir etkinlik planını duyurdu. Beyaz Saray’ın açık alanında düzenlenmesi hedeflenen “UFC Freedom 250” isimli organizasyonun, 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre Trump, projeyi Oval Ofis’te yapılan özel bir toplantı sırasında açıkladı. Toplantıya çeşitli spor yöneticileri ve profesyonel dövüşçülerin de katıldığı ifade edildi. Beyaz Saray çevresinde kurulacak özel arenada büyük çaplı bir kafes dövüşü gecesi organize edilmesi hedefleniyor.

SİYASİ MESAJ TAŞIYOR

Etkinliğin yalnızca sportif bir gösteri olmadığı, aynı zamanda sembolik bir anlam taşıdığı belirtildi. Organizasyonun, Trump’ın 80’inci yaş günü ile ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına denk gelecek şekilde planlandığı aktarıldı. Bu nedenle etkinlik, Trump’ın siyasi imajını güçlendirmeye yönelik yeni bir hamle olarak yorumlandı.

Ancak duyuru Washington’da tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı siyasetçiler ve yorumcular, Beyaz Saray gibi tarihi ve siyasi önemi yüksek bir mekânda böylesine sert bir spor organizasyonunun yapılmasını eleştirdi. Destekçileri ise etkinliği “Amerikan kültürünü ve özgürlük anlayışını yansıtan sıra dışı bir kutlama” olarak savundu.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR" TEPKİSİ

Duyurunun zamanlaması da dikkat çekti. ABD ile İran arasında tansiyonun yeniden yükseldiği ve diplomatik temasların çıkmaza girdiği bir dönemde gelen açıklama, Amerikan kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Bazı analistler, Trump’ın bu hamleyle gündemi değiştirmeyi ve tabanını yeniden konsolide etmeyi amaçladığını öne sürdü.

“UFC Freedom 250” için hazırlıkların önümüzdeki haftalarda netleşmesi beklenirken, organizasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şimdiden ülke siyasetinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

