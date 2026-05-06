Trump'ın çocukların önündeki açıklamaları tartışma yarattı! Bu kez de cinsiyetçi soruları şoke etti

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen özel bir etkinlikte, devlet okullarında öğrencilerin fiziksel performansını ölçmeyi amaçlayan ulusal fitness programını yeniden başlatan kararnameyi imzaladı. “Başkanlık Fiziksel Yeterlilik Ödülü” adıyla yeniden hayata geçirilen uygulamanın, öğrencilerin spor performanslarını yıllık testlerle değerlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Etkinlikte çocuklar, genç sporcular ve profesyonel atletler de hazır bulundu. Programın tanıtımı sırasında Trump’ın sohbeti zaman zaman spor dışı konulara kaydı.

ÇOCUKLARA CİNSİYETÇİ ŞAKALAR YAPTI

Genç bir katılımcının halter ve güç sporlarına ilgi duyduğunu söylemesi üzerine Trump, konuşmayı ABD’deki trans sporcular tartışmasına taşıdı. Kadın kategorilerinde rekabet konusuna değinen ABD Başkanı, çocuğa yönelttiği soruda, “Powerlifting’de kadınlara karşı yarışmayacaksın, değil mi?” dedi.

Çocuğun “Hayır” yanıtı vermesi üzerine Trump, uluslararası spor örneklerine değinerek şunları söyledi: “Bir erkek powerlifting sporcusu vardı, gördün mü... Ters yöne gitmeye karar verdi.”

Konuşmanın devamında Trump, çocuğa yönelik esprili bir çıkış yaparak koluna hafifçe vurdu ve “Senin için endişelenmemize gerek kalacağını sanmıyorum. İyi iş çıkaracaksın. Güçlü biri misin? Sence beni bir dövüşte alt edebilir misin?” ifadelerini kullandı.

İRAN YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI

Programın resmi bölümünün dışında Trump, dış politika mesajları da verdi. İran’la ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, ülkenin nükleer silah kapasitesine sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak İran yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. Trump ülkesinin askeri gücüne vurgu yaparak “Yaklaşık iki haftada ordularını yok ettik” dedi.

İran yönetimine yönelik sert ifadeler de kullanan Trump, “hasta insanlar” ve “deliler” nitelendirmesinde bulundu.