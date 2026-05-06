Apple bazı iPhone kullanıcılarına ödeme yapacak

Apple, Siri sesli asistan geliştirmelerini de kapsayan ve “Apple Intelligence” adıyla duyurulan yapay zeka özellikleriyle ilgili olarak yanıltıcı reklam yapmakla suçlandı. Federal mahkemeye sunulan uzlaşma metninde herhangi bir kusur kabul etmeyen şirket, buna rağmen geçtiğimiz yıl toplu davaya dönen iddiaları çözüme kavuşturdu. Apple, kullanıcılarını yeni yapay zeka özellikleri ve yetenekleri konusunda yanıltıcı bilgilendirme yaptığı iddiasıyla açılan davayı sonlandırmak için toplam 250 milyon dolar ödeme yapacak.

BBC'de yer alan habere göre, Haziran 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında iPhone 15 ve iPhone 16 satın alan kullanıcılara 25 dolar ile 95 dolar arası ödeme yapılacak.

APPLE’A YÖNELİK “YANILTICI REKLAM” İDDİALARI

Geçtiğimiz hafta güncellenen dava dilekçesinde avukatlar, Apple'ın yeni yapay zeka özellikleri etrafındaki pazarlama faaliyetlerinin "yanıltıcı reklam" niteliğinde olduğunu savundu.

Dilekçede, "Apple, o dönemde var olmayan, şu anda bulunmayan ve belki de hiçbir zaman var olmayacak yapay zeka kabiliyetlerini devrim niteliğinde bir yenilik olarak pazarladı" ifadelerine yer verildi.

Avukatlar ayrıca Apple'ın bu kampanyayı, OpenAI ve Anthropic gibi yeni şirketlerin öncülük ettiği teknoloji yarışında rakiplerine yetişmek amacıyla yürüttüğünü iddia etti.

Apple Intelligence'ın Siri'yi "sınırlı bir ses arayüzünden tam teşekküllü bir kişisel yapay zeka asistanına" dönüştüreceği vaadi, davanın temelini oluşturdu.