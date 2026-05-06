Tonlarca kıyafet hiçliğin ortasına atıldı! Nedeni çılgına çevirdi

Güney Amerika’nın en büyüleyici ülkelerinden biri olan Şili, tartışma yaratan karelerle gündeme geldi. Şili’de bulunan Atacama Çölü’nde tekstil dünyasından geriye kalan fazlalık ürünlerin atıldığı ve kıyafet dağları oluştuğu görülürken her yıl en az 39 bin ton giysinin öle atıldığı bildirildi. Kıyafetlerin ise, burada imha edilmek üzere bekletildiği öğrenildi.

Tekstil dünyasının korkunç yüzü, bir Güney Amerika ülkesi olan Şili’de kendini gösterdi. İthalat ve ihracat fazlası kıyafetler, Atacama Çölü’ne atılırken çöl, bu atıklar yüzünden devasa bir çöp yığınıyla kaplandı.

ATACAMA ÇÖLÜ’NDE KIYAFET DAĞLARI!

Atacama Çölü, artık yalnızca kızıl kumlarıyla değil, gökyüzünden bile görülebilen devasa kıyafet dağlarıyla tanınırken Şili'nin kuzeyinde yer alan Iquique Limanı, dünyanın tekstil trafiği için dev bir merkez haline dönüştü.

Rakamlar durumun ciddiyetini ortaya koyarken yaklaşık 59 bin ton ikinci el ya da satılmamış kıyafetin limana geldiği ve bunlardan her yıl en az 39 bin ton giysinin satılamadığı için Atacama Çölü’ne terk edildiği bildirildi. ABD, Avrupa ve Asya’daki tüketim çılgınlığının artıkları çöle getirildikten sonra imha edilmek üzere bekletiliyor.

MODA ENDÜSTRİSİ SU İSRAFININ YÜZDE 20’SİNDEN SORUMLU”

Independent’te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler'in 2019 yılında yayımladığı rapora göre moda endüstrisi, dünya genelinde toplam su israfının yüzde 20'sinden sorumlu. Tek bir kot pantolon için 7 bin 500 litre su gerekiyor.

Söz konusu rapor, küresel sera gazı emisyonunun yüzde 8'ini moda endüstrisinden kaynaklandığını ortaya koyarken her saniye bir çöp kamyonuna sığacak miktarda tekstil ürünün gömüldüğü ya da yakıldığı belirlendi.

