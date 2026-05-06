Zorbalığa karşı "sopa" dönemi! Eğitim sisteminde kriz yaratan karar

Zorbalığa karşı "sopa" dönemi! Eğitim sisteminde kriz yaratan karar
Yayınlanma:
Singapur’da okullarda zorbalıkla mücadele kapsamında tartışma yaratan yeni bir uygulama gündeme geldi. Siber zorbalık dahil olmak üzere başkalarına zorbalık yaptığı tespit edilen bazı erkek öğrencilere, “son çare” olarak sopa cezası uygulanmasının önü açıldı. Karar, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda sert eleştirilere neden oldu.

Singapur’da eğitim sisteminde zorbalık vakalarına karşı alınan önlemler sertleşiyor. Parlamentoda yapılan son oturumlarda, okullarda giderek artan fiziksel ve siber zorbalık olaylarına karşı daha caydırıcı yöntemler tartışıldı.

MESEM'li öğrenciler 1 Mayıs'ta da çalışıyor: Ne çocuğuz ne işçi, bizi köle görüyorlar!MESEM'li öğrenciler 1 Mayıs'ta da çalışıyor: Ne çocuğuz ne işçi, bizi köle görüyorlar!

Eğitim Bakanı Desmond Lee, milletvekillerine yaptığı açıklamada, zorbalık davranışlarının “ciddi ve kalıcı etkiler bırakan bir sorun” haline geldiğini belirterek, belirli koşullar altında erkek öğrencilere sopa cezasının uygulanabileceğini duyurdu.

YAŞ SINIRI VAR

Bakan Lee, bu uygulamanın yalnızca “son çare” olarak devreye sokulacağını vurguladı. Buna göre cezanın uygulanabilmesi için okul müdürünün onayı gerekecek ve süreç yalnızca yetkili öğretmenler tarafından, sıkı güvenlik protokolleri altında yürütülecek.

Yeni düzenlemeye göre sopa cezası yalnızca 9 yaş ve üzerindeki erkek öğrenciler için geçerli olacak. Kız öğrenciler ise mevcut yasalar çerçevesinde farklı disiplin yaptırımlarıyla karşılaşacak; bunlar arasında okuldan uzaklaştırma, gözaltı veya davranış notunun düşürülmesi gibi cezalar yer alacak.

FİZİKSEL CEZALAR YAYGIN

Singapur’da sopa cezası aslında yeni bir uygulama değil. Ülkede adli sistemde, 50 yaş altındaki erkek suçlulara soygun, dolandırıcılık ve vize ihlali gibi suçlarda fiziksel ceza verilebiliyor. Ancak bu yöntemin eğitim kurumlarına taşınması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda.

STK'LAR KARŞI ÇIKIYOR

Karar, uluslararası insan hakları ve çocuk koruma örgütlerinin de tepkisini çekti. Özellikle UNICEF, çocuklara yönelik fiziksel cezaların hem psikolojik hem de gelişimsel açıdan ciddi zararlar doğurduğunu vurgulayarak bu tür uygulamalara uzun süredir karşı çıkıyor.

Benzer şekilde Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan son raporlar da, bedensel cezaların dünya genelinde hâlâ yaygın olduğuna dikkat çekerek bunun çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koydu.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Singapur’un yeni yaklaşımı, “disiplin mi yoksa aşırı müdahale mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Dünya
Cinayet çözüldü sanılıyordu! Yeni deliller ülkeyi ikiye böldü
Cinayet çözüldü sanılıyordu! Yeni deliller ülkeyi ikiye böldü
Tonlarca kıyafet hiçliğin ortasına atıldı! Nedeni çılgına çevirdi
Tonlarca kıyafet hiçliğin ortasına atıldı! Nedeni çılgına çevirdi