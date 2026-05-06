Zorbalığa karşı "sopa" dönemi! Eğitim sisteminde kriz yaratan karar

Singapur’da eğitim sisteminde zorbalık vakalarına karşı alınan önlemler sertleşiyor. Parlamentoda yapılan son oturumlarda, okullarda giderek artan fiziksel ve siber zorbalık olaylarına karşı daha caydırıcı yöntemler tartışıldı.

Eğitim Bakanı Desmond Lee, milletvekillerine yaptığı açıklamada, zorbalık davranışlarının “ciddi ve kalıcı etkiler bırakan bir sorun” haline geldiğini belirterek, belirli koşullar altında erkek öğrencilere sopa cezasının uygulanabileceğini duyurdu.

YAŞ SINIRI VAR

Bakan Lee, bu uygulamanın yalnızca “son çare” olarak devreye sokulacağını vurguladı. Buna göre cezanın uygulanabilmesi için okul müdürünün onayı gerekecek ve süreç yalnızca yetkili öğretmenler tarafından, sıkı güvenlik protokolleri altında yürütülecek.

Yeni düzenlemeye göre sopa cezası yalnızca 9 yaş ve üzerindeki erkek öğrenciler için geçerli olacak. Kız öğrenciler ise mevcut yasalar çerçevesinde farklı disiplin yaptırımlarıyla karşılaşacak; bunlar arasında okuldan uzaklaştırma, gözaltı veya davranış notunun düşürülmesi gibi cezalar yer alacak.

FİZİKSEL CEZALAR YAYGIN

Singapur’da sopa cezası aslında yeni bir uygulama değil. Ülkede adli sistemde, 50 yaş altındaki erkek suçlulara soygun, dolandırıcılık ve vize ihlali gibi suçlarda fiziksel ceza verilebiliyor. Ancak bu yöntemin eğitim kurumlarına taşınması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda.

STK'LAR KARŞI ÇIKIYOR

Karar, uluslararası insan hakları ve çocuk koruma örgütlerinin de tepkisini çekti. Özellikle UNICEF, çocuklara yönelik fiziksel cezaların hem psikolojik hem de gelişimsel açıdan ciddi zararlar doğurduğunu vurgulayarak bu tür uygulamalara uzun süredir karşı çıkıyor.

Benzer şekilde Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan son raporlar da, bedensel cezaların dünya genelinde hâlâ yaygın olduğuna dikkat çekerek bunun çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koydu.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Singapur’un yeni yaklaşımı, “disiplin mi yoksa aşırı müdahale mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.