MESEM'li öğrenciler 1 Mayıs'ta da çalışıyor: Ne çocuğuz ne işçi, bizi köle görüyorlar!

1 Mayıs'ta da mesai başında olan MESEM öğrencileri, ağır çalışma şartlarının yanı sıra fiziksel şiddet ve tacizle karşı karşıya kaldıklarını; stajlarının iptal edilmesi korkusuyla bu "kölelik" düzenine sessiz kalmak zorunda olduklarını anlattı.

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışan öğrenciler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de iş başında. Yaşadıkları zorlu çalışma koşullarını, maruz kaldıkları şiddet ve taciz vakalarını anlatan öğrenciler, yoksulluk nedeniyle bu şartlara boyun eğmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"12 SAAT ÇALIŞIYORUM, YEMEK YEMEYE HALİM KALMIYOR"

Nefes'te yer alan habere göre, 13 yaşından beri MESEM programı dahilinde çalıştığını ifade eden bir öğrenci, günde 12 saati bulan mesai sürelerinden ve iş yerinde hissettiği yoğun baskıdan yakındı. Stajının iptal edilmesinden korktuğu için denetimlerde sessiz kalmak zorunda kaldığını vurgulayan öğrenci, şunları söyledi:

"13 yaşımdan beri MESEM programında çalışıyorum. Kim ister çocuk yaşında çalışmayı? Ben günde 12 saat çalışıyorum. Eve gelince yemek yemeye bile halim kalmıyor. İş yerinde patronum tarafından dayak yediğim dahi oldu. Stajım yanar korkusuyla denetime gelen yetkililere bir kelime edemiyorum. MESEM öğrencileri olarak hepimiz çalışmaya mecburuz, hepimiz yoksul ailelerin çocuklarıyız. Yorgunluktan yemek yemeye bile halim kalmıyor. Bu genç yaşımda stres nedeniyle panik atak başladı. En ufak streste bile kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor."

TACİZ KARŞISINDA SESSİZ KALAN YÖNETİM

İş yerinde müşteriler tarafından sözel ve fiziksel tacize maruz kaldığını belirten öğrenci S., durumu bildirdiği patronundan destek alamadığını ifade etti. S., yaşadığı bir olayı, "Yaşlı bir müşterinin tacizini patronuma şikayet ettim ama o sustu" diyerek anlattı.

"BİZİ KÖLE OLARAK GÖRÜYORLAR"

Tarlada günde 9 saat çalışarak aile bütçesine, özellikle faturalara destek olmaya çalıştığını söyleyen bir diğer öğrenci ise bu ifadeleri kullandı:

"Onlara göre ne çocuğuz ne de işçi. Bizi köle olarak görüyorlar. Artık günde dokuz saat tarlada çalışıyorum. Kazandığım parayla en azından evin faturalarına destek olabiliyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

