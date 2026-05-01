Karabük'te kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Safranbolu'da kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Ayşe Çelebi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 76 yaşındaki Ayşe Çelebi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaza, sabah saat 06.30 sularında Karabük-Kastamonu kara yolunda gerçekleşti. Recep Ç. (53) yönetimindeki 34 VR 6848 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce refüje çarptı, ardından savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine vurdu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, araçta bulunan Ayşe Çelebi’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü Recep Ç. ile araçtaki diğer yolcular Hasan Ç. (84) ve Hamide A. (60), ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Ç. ve Hamide A.’nın hayati tehlikelerinin devam ettiği, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Çelebi’nin cenazesi ise Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

