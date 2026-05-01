İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakimin cezası onandı

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakimin cezası onandı
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin gece yarısı tahliyesine imza atan eski hâkim Cevdet Özcan'a verilen 2 yıl hapis cezası kesinleşti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Özcan hakkındaki kararı onadı.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin gece yarısı tahliyesine karar veren eski hâkim Cevdet Özcan’a verilen 2 yıl hapis cezası onandı.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin yargı süreci tamamlandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından daha önce meslekten çıkarılan eski Hâkim Cevdet Özcan hakkında verilen 2 yıl hapis cezası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandı.

Ekran Haber’in aktardığına göre, Zindaşti ve beraberindekiler 6 Nisan 2018’de İstanbul Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Zindaşti hakkında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve “FETÖ üyeliği” suçlamaları yöneltildi. Zanlılar tutuklandı.

ZİNDAŞTİ KAÇTI

Zindaşti, tutuklanmasından yaklaşık 6 ay sonra, 19 Ekim 2018’de İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan’ın gece yarısı verdiği kararla tahliye edildi.

Zindaşti (Ortadaki)

Soruşturmayı yürüten savcı, tahliye kararına itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Zindaşti hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Ancak bu karar çıktığında Zindaşti izini kaybettirmişti.

HSK MESLEKTEN ÇIKARDI

Süreçte HSK 2. Dairesi, Cevdet Özcan hakkında disiplin soruşturması yürüttü. Kurul, Özcan’ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Yargılamada ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Özcan hakkında “rüşvet” suçlamasından beraat kararı verdi. Daire, “görevi kötüye kullanma” suçundan ise Özcan’ı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dosya son olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşındı. Kurul, Cevdet Özcan hakkında verilen 2 yıl hapis cezasını onadı.

Böylece Zindaşti’nin gece yarısı tahliyesine karar veren eski hâkim hakkındaki yargı süreci kesin hükümle tamamlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

