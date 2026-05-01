Taksiciyi 5 bin liraya 'yanlışlıkla' infaz etmişlerdi! 'Ben değilim' feryadını dinlemediler

Olay, 6 Ekim 2023’te Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Orman Müdürlüğü'nde çalışan ve akşamları ek iş olarak taksiye çıkan 29 yaşındaki Veysel Meşe, 820’nci Sokak’ta park ettiği aracının içindeyken silahlı saldırıya uğradı. Sol bacağı ve göğsünden yaralanan Meşe, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, aile kabristanında defnedildi. Polis ekipleri olay yerinde 4’ü boş 5 kovan tespit etti.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri Ali Yakoğlu (31), Muhammed Güngörür (22), Nihat Mafrak (32), Sidar Atlı (34), M.Y. (34), A.Y. (59), M.Y. (44), N.Y. (40) ile suça sürüklenen çocuklar B.S.Ç. ve A.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanırken, Lokman Mercan (31) ve Yusuf Koçyiğit (24) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede yer alan bilgilere göre; cinayet şebekesi hedeflerindeki A.A. isimli taksici yerine yanlışlıkla Veysel Meşe'yi hedef aldı. Meşe'nin aracına yolcu gibi binerek onu olay yerine götüren B.S.Ç. isimli çocuk, ifadesinde kendisine 5 bin TL teklif edildiğini belirtti:

“Olaya karışan Muhammed Güngör ve Yusuf Koçyiğit'i mahalleden tanırım. Maktul Veysel'i tanımam. Olaydan bir gün önce Yusuf Koçyiğit yanıma geldi. Taksi durağında çalışan plakasını söyledikleri taksiye binip olayın yaşandığı Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820’nci Sokak’a getirmemi istedi. Neden benden böyle bir şey istediklerini sorduğumda ise aralarında alacak meselesi olduğunu, sadece konuşmak istediklerini, telefona cevap vermediğini söyledi. Ben Yusuf Koçyiğit ile konuştum. Yusuf bana hatta dediklerini yaparsam 5 bin TL para vereceklerini söyledi. Bir sonraki akşam söyledikleri taksi durağına gittiğimde aracı orada gördüm. Müşteri gibi taksiye binerek taksiyi Yusuf'un bana dediği sokağa götürdüm. Ben taksinin parasını ödeyip tam taksiden indiğim sırada Muhammed ve Yusuf geldi. Muhammed maktule silahı doğrulttu bu arada silah tutukluluk yaptı. Maktul de ‘Ben değilim, ben değilim’ şeklinde sözler söyledi. Ancak Muhammed maktule 4-5 el ateş etti. Daha sonra Muhammed ve Yusuf olay yerinden kaçtılar. Ben olay yerinden ayrılmadım. Şüphelilerin maktulü vuracaklarını hiç düşünmemiştim. Şüpheliler ile birlikte hareket etmedim. Zaten hareket etseydim şüpheliler kaçtığında ben de polisi aramak, ambulansa haber vermek yerine onlar gibi kaçardım.”

İddianamede ayrıca, hastanede tedavi altındayken kısa bir görüşme yapılan Veysel Meşe'nin, durakta yolcu olarak aldığı kişinin şüphelileri tanıdığını söylediği bilgisi yer aldı.

ADALET YERİNE "3 DAİRE" TEKLİFİ

10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 8’inci ve karar duruşmasına tutuklu sanıklar, katılanlar ve avukatları katıldı. Mahkemede söz alan Veysel Meşe’nin babası Mehmet Meşe, cinayetin ardından ailenin susması için sanıkların aracılar gönderdiğini açıkladı:

“Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz. Tutuklu sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir sanıkla husumetimiz yoktur. Sanıklar, sürekli aracıları barışmak için gönderdiler. 3 daire bize teklif ettiler. Değil 3 daire, tüm Diyarbakır'ı da üzerime tapu etseler dahi asla kabul etmiyorum. Benim çocuğum nasıl toprakta çürüyor ise tüm sanıkların da cezaevinde çürümelerini talep ediyorum. Sidar Atlı tetikçidir. Biz kesinlikle sanıklarla barışmayacağız. Adalet istiyorum.”

4 KİŞİYE MÜEBBET, 2 FİRARİNİN DOSYASI AYRILDI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti; Ali Yakoğlu, Sidar Atlı, Nihat Mafrak ve Muhammed Güngörür’e, Veysel Meşe'ye karşı ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçunu işledikleri sabit görüldüğünden, hiçbir indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Suça sürüklenen çocuklardan B.S.Ç., olay tarihinde 15-18 yaş aralığında olduğu için 22 yıl, A.Ö. ise 1/3 oranında indirimle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. A.Ö.’ye ayrıca ‘Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçundan 8 ay hapis ve adli para cezası verildi. Sanıklar A.Y., M.Y., M.Y. ve N.Y. eylemlerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat ederken; olay tarihinden bu yana firari olan Lokman Mercan ve Yusuf Koçyiğit’in dosyaları ayrıldı.

"ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ HUSUMETİ YÜZÜNDEN OĞLUMU İNFAZ ETTİLER"

Karar sonrası DHA’ya konuşan baba Mehmet Meşe, asıl hedefin Çiftçi Kayıt Sistemi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olunan başka bir taksici olduğunu vurgulayarak şu detayları paylaştı: