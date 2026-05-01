İstanbul sınırında kar sürprizi

İstanbul sınırında görülen kuvvetli yağış ve fırtına, ani düşen sıcaklıklarla birleşince Kocaeli, Düzce ve Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaptı. Kartepe, Kardüz Yaylası ve Köroğlu Dağları lapa lapa kar yağışıyla beyaza bürünürken, Bolu Valiliği olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporu ve haftalık verileri, Türkiye’nin batısından başlayarak tüm yurdu etkisi altına alan sert bir yağışlı dalgayı işaret etti. Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşmesi, fırtınanın hızıyla ve şiddetli sağanakla hava koşullarının vatandaşları zorlaması beklenirken İstanbul sınırından kar sürprizi haberleri geldi.

İstanbul’un hemen yanı başındaki Kocaeli’de, kuvvetli yağış ve ani sıcaklık düşüşü kıştan kalma görüntüleri geri getirdi. Kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, kentin zirvesi olan Kartepe'de yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.

Takvimler 1 Mayıs’ı göstermesine rağmen, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte Kocaeli’nin yüksek noktaları kısa sürede beyaza büründü.

istanbul-sinirinda-kar-surprizi-4.jpg

Kocaeli genelinde hava sıcaklıkları 9-12 derece seviyelerinde seyrederken, Kartepe’nin zirvesinde hissedilen sıcaklığın sıfırın altına yaklaşması kar yağışını hızlandırdı. Hava Forum görselleri paylaştı.

DÜZCE VE BOLU’DA KIŞ ŞARTLARI

Kar yağışının etkili olduğu bir diğer bölge ise Düzce oldu. İl genelindeki sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gölyaka ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, mayıs ayında yağan karla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte bahar ortasında tam anlamıyla kış şartları yaşandı.

istanbul-sinirinda-kar-surprizi-3.jpg

Bolu’nun yüksek kesimlerinde de benzer görüntüler kaydedildi. Şehir merkezindeki sağanak yağış, Köroğlu Dağları’nın zirvelerinde kar yağışına dönüştü. Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve çevresi yağışla birlikte beyaza bürünürken, Bolu Valiliği vatandaşlara yönelik bir uyarı yayımladı.

Valilik duyurusunda, "Bugün itibarıyla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklenmektedir. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı duyarlı olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

istanbul-sinirinda-kar-surprizi-2.jpg

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşleri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

