Yozgat'ta 16 yıl sonra ilk kez 1 Mayıs coşkusu

Yozgat'ta 2010'dan bu yana ilk kez 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkusu yaşandı. Eğitim-İş Sendikası, CHP Yozgat İl Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen etkinlik, Tarım İl Müdürlüğü önündeki yürüyüşle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından sendika ve parti temsilcileri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan sonra 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın önemine vurgu yapılan açıklamalarda bulundu.

YOZGAT'TA 16 YIL SONRA İLK KEZ 1 MAYIS COŞKUSU

Yozgat İleri Gazetesi'nin aktardığına göre; 16 yıl sonra düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında konuşan Eğitim-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, 1 Mayıs’ın işçi sınıfının uluslararası birlik ve mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, "Haksızlığa boyun eğmeyeceğiz, mücadeleyle kazanacağız." dedi.

Konuşmasında ekonomi politikaları, işsizlik ve yoksulluk konularına değinerek; TÜİK verilerine göre çalışabilir nüfus, istihdam oranları ve işsizlik rakamlarına ilişkin bilgiler paylaşan Tuygun, geniş tanımlı işsizlik oranının %31,5’e yükseldiğini ve iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısının arttığını söyledi.

Kayıt dışı istihdam oranının %24,6 olduğunu belirten Tuygun, sendikalaşma oranlarına da değinerek çalışanların büyük bölümünün örgütsüz olduğunu ifade etti.

"BUNDAN SONRASINI İNŞALLAH DEVAM ETTİRİRİZ"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ise konuşmasında Yozgat'ta 1 Mayıs kutlamalarının 16 yıl sonra ilk kez düzenlenmesine dikkat çekti.

"Yozgat'ta 1 Mayıs kutlaması bir ilk oluyor. Yozgat'taki emekçiler, çalışanlar, işçiler bundan sonraki 1 Mayıs'ları inşallah hep birlikte kutlar, devam ettiririz" diyen Yaşar, şu sözleri sarf etti:

"Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndan bütün sivil toplum örgütlerimize, bütün emek bürolarımıza, bütün siyasi partilerimize, STK'larımıza bir çağrıda bulunalım; bundan sonra Yozgat'taki işçi kardeşlerimiz 1 Mayıs'larda çevre illere gitmesin. Yozgat işçisine, emeğine, alın terine sahip çıksın. Bu bir siyasi parti işi değil. Bu sadece belirli sendikaların işi değil. Bu, örgütlü bir toplum olmanın gereğidir. Onun için altını çizerek söylüyorum; bundan sonraki 1 Mayıs'larda inşallah biz bugün burada bir kıvılcımı başlattık, bundan sonrasını inşallah devam ettiririz."

ÖNCEKİ YILLARDA BASIN AÇIKLAMASIYLA KUTLANIYORDU

Yozgat’ta 1 Mayıs İşçi Bayramı, en kapsamlı şekilde son kez 2010 yılında, altı farklı konfederasyon ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin katılımıyla Lise Caddesi’nde coşkuyla kutlanmıştı. Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği o tarihten sonraki yıllarda ise kutlamalar, meydanlardaki toplu etkinlikler yerine HAK-İŞ’in gerçekleştirdiği basın açıklamalarıyla sınırlı kaldı.