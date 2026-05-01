İşte 1 Mayıs 2026'nın simge fotoğrafı!

1 Mayıs İşçi Bayramı, bu yıl da polis barikatlarının ve yasaklamaların gölgesinde geçiyor. İstanbul’da, Taksim Meydanı’na çıkmaya çalışan bir gence yapılan polis müdahalesinde çekilen fotoğraf, 1 Mayıs 2026’nın simgesi haline geldi. Polis tarafından yere yatırılarak boğazı sıkılan gencin sıkılı yumruğu hiç çözülmedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 1 Mayıs İşçi Bayramı, yasaklamalarla, kapatılan yollarla, kurulan polis barikatlarının gölgesinde geçiyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen, Taksim Meydanı bu sene de abluka altında.

“1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı’dır” diyen işçiler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, Taksim Meydanı’na yürümek isterken sert polis müdahalesine maruz kalarak gözaltına alındı.

whatsapp-image-2026-05-01-at-15-27-19.jpeg

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Taksim Meydanı’na yürüyen HKP ve TİP üyelerine polis müdahale etti. Mecidiyeköy’de bir araya gelerek Taksim’e çıkmaya çalışan gruba da sert bir polis müdahalesi gerçekleşti.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin açıkladığına göre, toplamda 370 kişi kişi gözaltına alındı.

whatsapp-image-2026-05-01-at-14-51-26.jpeg

1 MAYIS 2026’NIN SİMGE FOTOĞRAFINA DÖNÜŞTÜ!

Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruplara yapılan sert polis müdahalesi büyük tepkilere yol açarken Mecidiyeköy’de bir gence yapılan müdahale, 1 Mayıs 2026’nın simge fotoğrafı haline geldi.

Çekilen görüntülerde, Taksim’e çıkmaya çalışan bir gencin polis tarafından yere yatırıldığı, kafasının yere bastırıldığı ve boğazının sıkıldığı görüldü. Müdahale sırasında gencin yumruğunu sıkarak havaya kaldırdığı da kameralara yansırken polis müdahalesi sırasında gencin sıkılı yumruğu hiç çözülmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

