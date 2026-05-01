Cafer Mahiroğlu: Halk TV bugün 9 dakika karardı

Halk TV'nin Türksat'taki yayını bugün 9 dakika karardı. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, "Yüzlerce frekansın olduğu bir uyduda bu işler neden Halk TV'nin başına geliyor?" diye sordu.

Halk TV'yi Türksat üzerinden seyredenler, bugün 9 dakikalık bir karartma ile karşılaştı. Halk TV'nin Türksat'taki yayını 9 dakika boyunca karardı.

Seyirciler, yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyadan duyurdu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, yaşanan karartmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yayının 9 dakika karardığını, Türksat'ın yaptığı açıklamaya göre korsan bir saldırı düzenlendiğini söyleyen Mahiroğlu, "Bu işler neden Halk TV'nin başına geliyor diye düşünmeden edemiyoruz" diye sordu.

Mahiroğlu'nun sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Halk TV yayını Türksat'ta 9 dakika karardı. Türksat’tan yapılan açıklamada; uyduya korsan saldırı olduğu ve bu yüzden Halk TV yayınının karartıldığı bilgisi verildi. Kendilerine verdikleri bilgiden dolayı teşekkür ediyor ve saldırıyı kınıyoruz. Fakat yüzlerce frekansın olduğu bir uyduda bu işler neden Halk TV'nin başına geliyor diye düşünmeden edemiyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!