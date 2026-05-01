Cafer Mahiroğlu: Halk TV bugün 9 dakika karardı

Halk TV'yi Türksat üzerinden seyredenler, bugün 9 dakikalık bir karartma ile karşılaştı. Halk TV'nin Türksat'taki yayını 9 dakika boyunca karardı.

Seyirciler, yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyadan duyurdu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, yaşanan karartmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yayının 9 dakika karardığını, Türksat'ın yaptığı açıklamaya göre korsan bir saldırı düzenlendiğini söyleyen Mahiroğlu, "Bu işler neden Halk TV'nin başına geliyor diye düşünmeden edemiyoruz" diye sordu.

Mahiroğlu'nun sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Halk TV yayını Türksat'ta 9 dakika karardı. Türksat’tan yapılan açıklamada; uyduya korsan saldırı olduğu ve bu yüzden Halk TV yayınının karartıldığı bilgisi verildi. Kendilerine verdikleri bilgiden dolayı teşekkür ediyor ve saldırıyı kınıyoruz. Fakat yüzlerce frekansın olduğu bir uyduda bu işler neden Halk TV'nin başına geliyor diye düşünmeden edemiyoruz."