Sobayı tutuşturmak için tiner kullandı: Hayatını kaybetti!

Gümüşhane Kelkit'te sobayı tutuşturmak için döktüğü tinerin parlaması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Hasan Ahmet Köksal, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

TİNER SOBAYI PARLATTI

Olay, dün Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ahmet Köksal, tutuşturmak amacıyla sobanın içine tiner döktü. Bu sırada sobanın aniden parlaması sonucu genç adam alevler içinde kalarak ağır yaralandı.

FARABİ HASTANESİ’NDE ACI HABER

İlk müdahalesi Kelkit Devlet Hastanesi’nde yapılan Köksal, durumunun ciddiyeti üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Köksal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybettiTrabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

YARIN DEFNEDİLECEK

Köksal'ın cenazesi, yarın Kelkit ilçesindeki Küçük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes'ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Siirt'te otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
Siirt'te otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!
İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!
İşçi Bayramı’nda iş cinayeti! İşyerinde kesilen ağaç üzerine devrildi
İşçi Bayramı’nda iş cinayeti! İşyerinde kesilen ağaç üzerine devrildi