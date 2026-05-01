Sobayı tutuşturmak için tiner kullandı: Hayatını kaybetti!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, iş yerinde yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Hasan Ahmet Köksal, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

TİNER SOBAYI PARLATTI

Olay, dün Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ahmet Köksal, tutuşturmak amacıyla sobanın içine tiner döktü. Bu sırada sobanın aniden parlaması sonucu genç adam alevler içinde kalarak ağır yaralandı.

FARABİ HASTANESİ’NDE ACI HABER

İlk müdahalesi Kelkit Devlet Hastanesi’nde yapılan Köksal, durumunun ciddiyeti üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Köksal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Köksal'ın cenazesi, yarın Kelkit ilçesindeki Küçük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. (AA)