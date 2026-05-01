Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü Veysel Başkan hayatını kaybetti.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü Veysel Başkan (60) yaşamını yitirdi.

KONTROLDEN ÇIKARAK BAHÇEYE YUVARLANDI

Kaza, sabah saatlerinde Beşikdağ-Bayırmahalle yolu üzerinde meydana geldi. Veysel Başkan idaresindeki 61 AR 581 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan fındık bahçesine devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Veysel Başkan’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başkan’ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

