1 Mayıs’ta iş kazası: Depo işçisi hayatını kaybetti

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yer alan Adana Organize Sanayi Bölgesi, bugün öğle saatlerinde feci bir iş kazasına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, bir zincir marketin deposunda çalışan 33 yaşındaki Mahmut Turan, bakım çalışmaları sırasında meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

1 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

Faciada hayatını kaybeden 3 çocuk babası Mahmut Turan’ın, söz konusu zincir markette henüz çok yeni olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce işbaşı yapan Turan, depodaki tadilat çalışmaları kapsamında boya yapmaya başladı.

Talihsiz adam boya yaptığı esnada, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş makinesinin taşıdığı demir profil yerinden çıkarak üzerine düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır darbe alan Mahmut Turan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Turan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, iş makinesinden düşen demir profilin ihmal mi yoksa teknik bir arıza mı olduğu konusunu aydınlatmak için soruşturma başlattı. (DHA)