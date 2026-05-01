1 Mayıs kutlamalarına giden işçi servisi kaza yaptı

1 Mayıs kutlamalarına giden işçi servisi kaza yaptı
Tekirdağ Ergene’de 1 Mayıs etkinlikleri için Edirne’ye giden işçileri taşıyan otobüsün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, Edirne’de düzenlenecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine katılmak üzere yola çıkan işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Ahimehmet Mahallesi civarında meydana gelen olayda, işçileri taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştüğü bildirildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Otobüste bulunan 45 kişiden biri kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

