Bıçaklayan 4,5 ayda çıktı ayırmak isteyen 1 yıldır ev hapsinde
Adana'da yaşanan bıçaklı kavgada, olayın sanığı 4,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken; kavgayı ayırmak isteyen ve ağabeyi bıçaklanan Yunus Ş., 1 yıldır elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutuluyor. Geçimini sağladığı tantuni tezgahını açamayan yurttaş, asıl faillerin dışarıda olduğunu belirterek uygulanan adli kontrol tedbirine tepki gösteriyor.

Adana'nın Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Temmuz 2025'te meydana gelen olayda, yargılama sürecindeki süre farklılıkları bir yurttaşın hayatını durma noktasına getirdi. Sokakta motosikletle ilerleyen K.K. (17) ile Yunus A. (23), trafikte tartıştıkları bir kişiyi ve bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren Yunus Ş.'yi (25) darbetti.

Olayın büyümesi üzerine Yunus Ş.'nin ağabeyi Mustafa Ş. (31) karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Ş., kaldırıldığı hastanede geçirdiği üç ameliyatın ardından taburcu edilirken, olaya ilişkin hukuki süreçte sanık ile müşteki-sanık arasındaki tutukluluk süreleri dikkat çekti.

SANIK 4,5 AYDA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Mahsum A. serbest bırakılırken, bıçaklama olayını kayınbiraderi K.K.'nin üstlendiği öne sürüldü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen K.K., davanın ilk duruşmasında ifadesini değiştirdi. Bıçaklama olayını kendisinin gerçekleştirmediğini, eniştesinin baskısı nedeniyle suçu üstlendiğini iddia eden K.K., müşteki ailesinin de şikayetçi olmaması üzerine 4,5 ayın sonunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

KAVGAYI AYIRAN YURTTAŞA 1 YILDIR ELEKTRONİK KELEPÇE

Bıçaklama olayının yaşandığı kavgayı ayırmaya çalışan ve darbedilen taraf olan Yunus Ş. ise olay günü verilen ev hapsi cezası nedeniyle 1 yıldır evinden çıkamıyor. Ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle çalışma hürriyeti kısıtlanan Yunus Ş., bu süreçte geçim kaynağı olan tantuni tezgahını da işletemiyor.

"SUÇLU OLMADIĞIM HALDE HAYATIM DURDU"

Yaşadığı durumu anlatan Yunus Ş., kavgayı ayırmak isterken mağdur duruma düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Mahalleden arkadaşım işten döndüğü sırada bu kişiler tarafından tehdit edilmiş. Dayak yiyince arkadaşım da benden yardım istedi. Konuşmak için yanlarına gittiğimizde bana saldırdılar. Ağabeyim olayı duyup geldiğinde onu da dövüp bıçakladılar. Suçlu olmadığım halde bana da ev hapsi cezası verildi. Ayağımda elektronik kelepçe var. 1 yıldır evden çıkamıyorum, tantuni tezgahımı açamıyorum, işime gidemiyorum. Artık hayatımın normale dönmesini istiyorum."

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Kavga anı ve Mustafa Ş.'nin bıçaklanmasının ardından mahallelinin yaptığı ilk müdahale, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yaralıya tampon yapılmaya çalışıldığı ve şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Dava süreci devam ederken, 1 yıldır ev hapsinde olan Yunus Ş., hukuki kısıtlamanın kaldırılmasını bekliyor. (DHA)

