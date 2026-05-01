7 yıllık esaretten kurtulan çocuk Alman annesiyle yeni hayatına doğru yola çıktı!

Bursa’da, babası Umut K. tarafından kaçırılarak 7 sene boyunca harabe bir evde alıkonulan 8 yaşındaki Nazar S., velayetinin Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nde Alman annesi Rebecca S.’ye verilmesinin ardından annesine teslim edildi. Kaldığı Çocuk Evleri’nden annesi ile birlikte ayrılan Nazar S.’nin, yeni hayatına doğru çıktığı yolculuk kameralara yansıdı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden Umut K.’nin, çalışmak için gittiği Almanya'da sevgilisi Rebecca S.’den 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya gelmiş ve Umut K., annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için geldiği Bursa'da, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.’yi kaybolduğunu söyleyerek kaçırmıştı.

Rebecca S., polise giderek şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybederken küçük çocuk, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bulunmuştu. Babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

VELAYETİ ANNESİNE TESLİM EDİLMİŞTİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Nazar S., 7 yıl sonra ilk kez annesini görmüş ve DNA testi ile de Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşmişti.

ANNESİNE TESLİM EDİLDİ!

Alman vatandaşı olan küçük çocuğun velayeti, menfaati gözetilerek yapılan inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nde 28 Nisan’da görülen duruşmada annesi Rebecca S.’ye verildi. Mahkeme, Almanya doğumlu Nazar S.'nin, mutad meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S.'ye teslimine karar verdi. Nazar S.’nin yurt dışına çıkış ve pasaport alma yasağı da kaldırıldı.

Nazar, mahkeme tebligatının, geçici koruma altında tutulduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ulaşmasıyla, 29 Nisan’da Almanya’dan Bursa’ya gelen annesi Rebecca S.’ye teslim edildi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİYLE ALMANYA’DA YAŞAYACAK!

Anne ve oğlu, Bursa Çocuk Evleri’nden ayrıldıktan sonra Nazar’ın Almanya İzmir Başkonsolosluğu'ndaki pasaport işlemlerini halletmek üzere İzmir’e giderken görüntülendi. 7 yıl sonra kavuşan anne oğul, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otobüsün sefer saatini beklerken kamerayla kaydedildi. Keyifli ve mutlu olduğu görülen Nazar, oyun oynayarak zaman geçirirken, annesi Rebecca da onu izledi.

Rebecca S. ile Nazar S., İzmir’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Almanya’ya dönecek. Nazar S. bundan sonraki yaşamını, annesi ve 6 Nisan’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde ilk kez tanıştığı kız kardeşi Emilia Zafira (6) ile birlikte Almanya’da sürdürecek.

27 Nisan’da geçici koruma altında tutulduğu Bursa Çocuk Evleri’nde ilkokula başlayan Nazar S., okuma-yazmayı da Almanya'da başlayacağı okulda öğrenecek. (DHA)